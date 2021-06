Dieser Usedomer Sternekoch mag es auf dem Teller farbig und wild

Heringsdorf

Nach Eisbein und Sauerkraut hatte er einfach Bock auf die gehobene Küche. Der Sprung ist gelungen – André Kähler vom „Strandcasino“ Heringsdorf hat jetzt zum zweiten Mal mit seinem Team einen Michelin-Stern bekommen. Der 30-jährige Koch ist in der kulinarischen Spitzenklasse angekommen. Seine Küche beschreibt er so: „Einflüsse aus dem deutschen und skandinavischen Raum. Wir setzen auf unverfälschte Produkte und kommen ohne Zusätze aus. Eine Karotte soll wie eine Karotte schmecken“, sagt der Graal-Müritzer.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der ehemaligen Spielbank in Heringsdorf führt er zwei Restaurants. Das „O’ne“ bietet regionale Küche, im „O’Room“ kredenzen Chef de Cuisine André Kähler und sein Team gehobene Gastronomie. „Das Konzept stimmt und hat auf der Insel Seltenheitswert“, sagt Jan Eger, Geschäftsleiter von Metro Gastro bei der Sternübergabe.

Mit 14 stand Kähler bereits in der Küche. In den Sommerferien musste er im Graal-Müritzer Familienbetrieb helfen. Seine Kochausbildung hat er in Rostock gemacht, seinen Küchenmeister ebenfalls. Vor vier Jahren traf er in der Küche auf Sternesammler Tom Wickboldt. Unter ihm war er im Strandcasino Sous Chef, ehe sich die Wege 2019 trennten und Kähler im Haus blieb.

Großen Wert auf Regionalität

Der junge Koch legt großen Wert auf Regionalität. „Ich beziehe regelmäßig aus unseren Wäldern Kräuter, Pilze oder Beeren. Von einem Biobauern aus Steinfurth bekomme ich das Gemüse, Lämmer gibt es aus Greifswald“, sagt Kähler. Und Wild aus der Region Brandenburg.

Perfektion gebe es für ihn nicht, sagt der 30-Jährige und bezeichnet sich als sehr ehrgeizig. Einen Stern zu bekommen sei Anerkennung und Wertschätzung für die Mannschaft in der Küche, die offen und für die Gäste einsehbar ist.

„Künstler gucken“ könnte man mittlerweile sagen, denn beim Anrichten der Teller trifft Kreativität auf Filigranes. „Das hat schon viel mit Kunst zu tun, einen Teller zu bauen.“ Bauherr Kähler vergleicht seinen Stil mit dem Malen eines Bildes. Es gibt Gerichte, die verschlossen sind und nur ein Produkt zeigen. „Einige Gerichte tragen nur eine Farbe, am liebsten grün oder gelb. Wild durcheinander kann es auch mal sein.“

Dass es in einem Ort und sogar in einer Straße, der Kulmstraße in Heringsdorf, gleich zwei Sterneköche gibt, hat schon Seltenheitswert. Tom Wickboldt, der das „Kulmeck“ betreibt, wurde kürzlich auch mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Von Henrik Nitzsche