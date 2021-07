Dieser Vorpommer schafft Sprung in die Handball-Bundesliga

Bansin/Greifswald

Wenn die Leipziger Bundesliga-Handballer spielen, fiebern zwei Insulaner im 440 Kilometer entfernten Bansin besonders mit. Gudrun und Bernd Gansau sitzen gespannt vor dem Fernseher und hoffen, dass der Enkel bei den Sachsen vom DHfK gewinnt. „Mein Opa hat bei mir die Begeisterung für den Handballsport geweckt. Gemeinsam haben wir viel Zeit in meine Entwicklung investiert“, sagt Elias Gansau, den wir beim Besuch seiner Großeltern in Bansin treffen.

Aufgewachsen ist Elias in Greifswald. Schon frühzeitig entpuppte er sich als sportliches Talent und probierte sich in mehreren Sportarten aus. Letztendlich blieb er beim Handball und schaffte den Sprung in die höchste deutsche Spielklasse. Bei der HSG Greifswald wurde er von Trainer Dirk Malitz weiter geformt. Als sich die B-Jugend mit dem HSV Insel Usedom zur HG Vorpommern zusammenschloss, gehörten auch die Inseltrainer Jens Peter Teetzen und Maik Blobel zu den Förderern des treffsicheren Vollstreckers.

Mit 14 schaffte Elias den nächsten Sprung – er kam zum HC Empor Rostock, ein sportliches Aushängeschild in Mecklenburg-Vorpommern. Er stieg als Tormaschine aufgrund seiner Sprung- und Wurfkraft in die A-Bundesliga auf. Mit 14 Jahren war er schon 1,95 Meter groß und wog 83 Kilo.

In Paris gegen Spanien

Sein sportlicher Höhepunkt war die Nominierung für das DHB-Jugendnationalteam, wo er nach einem 30:25 im Finale der Mittelmeerspiele in Paris gegen Spanien am Turniersieg beteiligt war. „Das war ein erster großer internationaler Erfolg, der mich anspornte“, sagt Elias, dessen Weg 2017 mit Freundin Nele in die Messestadt aufs Sportgymnasium führte, wo er sein Abitur meisterte.

In der Saison 2019/20 stieß er zum Leipziger Bundesliga-Männerteam. Er ließ sich auch nicht von einem komplizierten Ellenbogenbruch und mehreren Bänderrissen zurückwerfen. Sein erste Bundesligaspiel bestritt er gegen die Füchse Berlin, seinen ersten Treffer landete er gegen den Rekordmeister THW Kiel. Zwölf Spiele hat er bestritten. „Das ist schon eine andere Welt. Das fängt bei der Vorbereitung an mit dem Einstudieren von Spielabläufen. In der Pause gibt es Videoaufzeichnungen. Leider mussten wir in der Pandemie ohne Zuschauer spielen“, sagt Elias, der inzwischen 20 Kilogramm an Muskelmasse zugelegt hat.

In der neuen Saison geht es nun wieder zwei Etagen tiefer. Er geht auf Torejagd in der U 23 der Leipziger in der 3. Liga und besitzt ein Zweitspielrecht bei der SG Dessau/Roßlau für die zweite Bundesliga. Nebenbei studiert er im zweiten Semester Wirtschaftspädagogik. Auch wenn es mit der Bundesliga vorerst vorbei ist, zwei seiner Fans werden auch weiterhin bei den Spielen in Bansin mitfiebern.

Von Gert Nitzsche