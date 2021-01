Dieser Zempiner brennt für den Judosport

Zempin

Der gebürtige Zeitzer Fritz Heinz fand mit 14 Jahren zum Judosport. Nach dem Abitur ging er zur NVA, wo es ihn als Funkmessoffizier zu verschiedensten Standorten führte, auch in den Norden nach Pudagla. Beim Armeesportverein wurde der Judosport bestens gefördert. Mit 27 Jahren erwarb er den ersten Dan-Grad. Nach der Wende absolvierte er ein Betriebswirtschaftsstudium, war Verwaltungsleiter im Heringsdorfer Krankenhaus und leitete nach dessen Abwicklung mehrere Kurkliniken. Dazwischen war er in der Kreisgeschäftsstelle des DRK und zuletzt Verwaltungsdirektor der Krebsklinik in Graal Müritz.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als 2013 das Wolgaster Judo Idol Arno Kroll starb, wechselte Fritz Heinz von Medizin Bansin zu Motor Wolgast. „Die Entwicklung talentierter Judoka zu sehen, macht mich glücklich“, sagt er. Inzwischen ist der Träger des dritten Dan als Cheftrainer eine feste Größe. Mit seiner Ehefrau Christine lebt er in Zempin und feierte kürzlich die Goldene Hochzeit. Der lebensfrohe Mann hofft, dass bald wieder Normalität einzieht.

Von Gert Nitzsche