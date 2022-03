Dieser junge Student aus Magdeburg besucht die Insel Usedom regelmäßig

Zinnowitz

Thies Bergmann ist gerade für einen kleinen Ostseeurlaub auf der Insel Usedom. In eine Ferienwohnung in Koserow geht es meistens zwei Mal im Jahr: „Einmal im Sommer und einmal im Winter.“ Am besten gefällt ihm natürlich der schöne Ostseestrand und das Meer, ganz besonders während der Sommermonate. „Hier kann man sich super entspannen und abschalten.“ sagt er.

Der 18-Jährige kommt aus Magdeburg und hat gerade das erste Semester und die Klausurenphase seines BWL - Studiums hinter sich. Er hat sich für diesen Studiengang entschieden, weil Wirtschaft ihn besonders interessiert. Beruflich soll es für ihn später vielleicht in Richtung Investment gehen.

Wenn er nicht gerade für seine Seminare und Vorlesungen in der Universität sitzt, treibt der Student in seiner Freizeit sehr gern Sport. Seit 14 Jahren spielt er leidenschaftlich Tennis und auch Besuche im Fitnessstudio dürfen bei dem Magdeburger auf keinen Fall fehlen.

Von Cheyenne Adrion