Dieser neue Verein widmet sich in Usedom der Denkmalpflege

Usedom

Die Vereinslandschaft in der Stadt Usedom hat Zuwachs bekommen. „KUDEUS“ – dahinter verbirgt sich der Verein KUltur- und DEnkmalpflegeverein USedom, der jetzt gegründet wurde. Dem Aufruf von Grit Kaspereit (stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Usedom) einen Verein zu gründen, welcher sich um die Förderung von Kunst, Kultur und Denkmalpflege verdient machen will.

„Wir haben uns auch die Heimatpflege, Heimatkunde und Ortsverschönerung auf die Fahnen geschrieben“, sagt die 57-Jährige. Zwölf Teilnehmer waren bei der Gründung dabei, die nach einer Abstimmung dem Verein beigetreten sind.

Hauptaugenmerk des neuen Vereins liegt auf der Sanierung des Schlossbergs in Usedom. Quelle: Ingrid Nadler

Als aktuell vorrangige Aufgabe sehen die Mitglieder des Vereins das Voranbringen der Sanierung des Schlossbergs in der Stadt Usedom, da im Jahr 2028 ein Doppeljubiläum ins Haus steht. In dem Jahr wird sich die Christianisierung der Wenden, welche an dieser Stätte stattfand, zum 900. Mal jähren. Ebenso wird das im Jahr 1928 errichtete Denkmal, welches unter Denkmalschutz steht, sein 100. Jubiläum feiern, so die Vorsitzende Grit Kaspereit. Unterstützt wird sie im Vorstand von Roland Voth (Stellvertreter), Dietmar Breunig (Schatzmeister), Heiko Oettel (Schriftführer) und Beisitzer Christoph Tiede.

Von Henrik Nitzsche