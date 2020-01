Dieses Jugendhilfehaus in Zempin wurde am Mittwoch vorübergehend geschlossen

Zempin

Die Jugendhilfeeinrichtung der „Kinder- und Jugendhäuser Meißner“ in Zempin hatte am Mittwoch Besuch vom Jugendamt des Landkreises und der übergeordneten Behörde des Landes, des Kommunalen Sozialverbandes. Wie Landkreissprecher Achim Froitzheim auf Nachfrage mitteilt, haben die Mitarbeiter beider Ämter die Einrichtung kontrolliert und festgestellt, dass existenzielle Normen nicht eingehalten wurden. Daraufhin wurde das Haus geschlossen. Grund für die Entscheidung ist, dass in der betroffenen Einrichtung laut Landkreis die vorgeschriebenen Voraussetzungen für die Betreuung der Kinder und Jugendlichen nicht erfüllt waren. „So ist beispielsweise die fachliche Qualifikation und ein bestimmter Betreuungsschlüssel genau festgelegt“, erklärt Froitzheim. Und dieser Betreuungsschlüssel wurde nicht eingehalten. „Sie haben schlichtweg zu wenig Personal, welches sich um die Kinder kümmert. Es gibt Bewohner, die haben einen höheren Betreuungsgrad als andere Kinder“, erklärt er. Die insgesamt acht minderjährigen Bewohner, davon einer aus dem Landkreis, wurden in anderen Einrichtungen untergebracht.

Ullrich Meißner, Leiter der Einrichtung, spricht auf OZ-Nachfrage nur von einer Überprüfung der Standards und einem anschließenden Aufnahmestopp für sein Haus. Er berichtet, dass sieben der acht Kinder die Einrichtung verlassen mussten. „Ein Junge ist noch hier, andere Kinder wurden auf andere Einrichtungen umverteilt oder sind bei einer Familie auf Usedom untergekommen“, erklärt er. Meißner betont, dass sich die Mitarbeiter des Landkreises und des Landes unter anderem die technischen Standards, wie die Kühlschränke, Waschmaschinen, Trockner und Co., angeschaut hätten. Es ging unter anderem auch um Hygiene-Vorschriften. „Ich bekomme nun schriftlich vom Landkreis die Auflagen, welche ich erfüllen muss. Von einer Schließung des Hauses kann nicht die Rede sein“, betont er nachdrücklich.

In der heilpädagogischen Einrichtung werden laut Informationen des Hauses Kinder mit folgenden Defiziten untergebracht: Verhaltensauffälligkeiten in der Schule und dem sozialen Umfeld, Lernprobleme und Schulverweigerung, ADS/ ADHS, Dissoziale Persönlichkeitsstörung, Gefährdung im häuslichen Umfeld, Autoaggression, Psychosozial bedingte Entwicklungsstörungen sowie Missbrauch und körperliche Gewalt durch Erwachsene.

