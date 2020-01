Dieses Usedomer SPD-Mitglied wurde Opfer einer Hackerattacke

Usedom

Usedoms SPD-Vize-Chef Günther Jikeli ist derzeit weder verreist, noch hat er seine Tasche oder seine Kreditkarte verloren. Wer am Mittwochmorgen sein Email-Postfach öffnete, wird sich verwundert die Augen gerieben haben. Höchstwahrscheinlich alle seiner Kontakte wurden darüber informiert, dass er sich angeblich in der Ukraine aufhält, aber seine Tasche samt Kreditkarte verloren gegangen ist. Nun bräuchte er dringend Geld, um wieder nach Hause zu reisen. Gesamtsumme: 1750 Euro. Die dortige Botschaft gab ihm angeblich grünes Licht, um nach Hause zu fliegen.

Die mit zahlreichen Rechtschreibfehlern versandte Mail wurde unter anderem an die OZ-Lokalredaktion in Zinnowitz und alle Redakteure verschickt.

Auf Nachfrage bei Falko Beitz, dem Vorsitzenden der Insel-SPD, heißt es, dass es sich bei den genannten Mails um einen Hackerangriff handelt. „Seit dem frühen Morgen ist er am klären der Sache. Er telefoniert und kümmert sich um die Angelegenheit“, so Beitz. Günther Jikeli befindet sich laut Beitz in den eigenen vier Wänden und befindet sich nicht in der Ukraine. „Das Problem ist, dass diese Mail flächendeckend verschickt wurde“, erklärt er. Beitz betont, dass an der Mail nicht Wahres dran ist.

Von Hannes Ewert