In Greifswald gibt es seit einigen Jahren einen Dietrich-Bonhoeffer-Platz. Dem gingen leidenschaftlich geführte Debatten voraus, weil Ernst Thälmann dafür weichen musste, nachdem indes weiter eine der längsten Straßen der Stadt benannt ist. Die Adresse Dietrich-Bonhoeffer-Platz gilt nur für ein Haus, das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium.

Dietrich Bonhoeffer Quelle: Archiv

Gegen Karl Marx kam Dietrich Bonhoeffer (1909 bis 1945) nicht an. Der 1946 nach diesem benannten Platz trägt weiter dessen Namen. Bonhoeffer hat 1935/36 am damaligen Carlsplatz im Haus Nummer 15 gewirkt. Er predigte in Greifswald, hielt Vorträge und leitete Seminare. Der Karl-Marx-Platz war der Favorit des damaligen pommerschen Bischofs Hans-Jürgen Abromeit zur Ehrung Bonhoeffers, des wohl bekanntesten Mannes des evangelischen Widerstandes gegen Hitler. Abromeit schrieb seine Dissertation über ihn.

Im deutschen Teil Vorpommerns ist Bonhoeffer bislang nur in Greifswald Straßenpate. Immerhin gibt es in Stralsund seit 1964 ein Haus der St.-Nikolai-Gemeinde, das seinen Namen trägt.

Bonhoeffers Wirken ist in erheblichem Maße mit Pommern verknüpft. Im Frühjahr 1935 kam Bonhoeffer aus London auf den 1929 gegründeten Zingsthof auf der Halbinsel Zingst. „Die Welt hatte er bereits im Kopf, als er nach Pommern kam“, sagte Abromeit 2015. „ Bonhoeffer suchte eine bodenständige Aufgabe.“ Gebet, Meditation, Schriftstudium und Aussprache prägten dieses Predigerseminar der oppositionellen Bekennenden Kirche. Seit den 1960er-Jahren gibt es im Zingsthof eine Gedenktafel für ihn, in den 1990ern entstand eine Kapelle, die seinen Namen trägt.

Noch 1935 erfolgte die Verlegung des Predigerseminars nach Finkenwalde ( Zdroje) bei Stettin. Hier konnten das frühere Gutshaus der Familie von Katte und Nebengebäude genutzt werden. Eine Turnhalle wurde zur Kapelle umgestaltet. Im September 1937 schloss die Gestapo das Predigerseminar. In Finkenwalde gibt es einen Gedenkweg, ein Kreuz und eine Gedenktafel. Im Sommer 1938 kehrte Bonhoeffer noch einmal auf den Zingsthof zurück und versammelte 45 frühere Seminaristen um sich.

Auch mit Behrenhoff bei Greifswald ist der Widerstandskämpfer verbunden. Dessen Gutsherrin Mechtild Gräfin von Behr stellte 1936/37 der Bekennenden Kirche und damit Dietrich Bonhoeffer ihr Schloss für Lesungen und Ausbildung von Theologen zur Verfügung.

In welch bedeutendem Umfang das Wirken auch mit Hinterpommern verknüpft ist, zeigt Dirk Klingner in einem Aufsatz in der Zeitschrift Pommern. Die Predigerausbildung wurde illegal in sogenannten Sammelvikariaten mit Unterstützung ortsansässiger Adliger und Pfarrer bis März 1940 fortgesetzt. Das erfolgte in Groß Schlönwitz (Słonowice), Kieckow (Kikowo) und Klein Krössin (Krosinko). Dort traf er die 18-jährige Maria von Wedemeyer, mit der er sich später verlobte. Auch mit Köslin ( Koszalin) und Schlawe (Sławno) ist Bonhoeffers Wirken verbunden. 1939 bis zur Schließung 1940 befand sich das Predigerseminar auf dem Vorwerk Sigurdshof (Waszkowo) Ewald von Kleists in Tychow ( Tychowo). In allen hinterpommerschen Orten wird an den bedeutenden Theologen erinnert.

1940 erhielt Bonhoeffer Redeverbot, ein Jahr später Schreibverbot. 1943 wurde er verhaftet und am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg ermordet.

Im Haus Karl-Marx-Platz 15 in Greifswald hielt Bonhoeffer Vorträge und leitete Seminare Quelle: Eckhard Oberdörfer

