Dörfertour durch Vorpommern: Kreis will Menschen weiter vor Ort impfen

Greifswald

Bereits in der vergangenen Woche hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald begonnen, den Impfstoff direkt zu den Menschen zu bringen. Weil diese Dörfertour nun so erfolgreich gewesen sei, hat die Verwaltung angekündigt, das Konzept beizubehalten und fortzusetzen. Das gab der Kreis am Montag bekannt.

„Mit einer ganzen Reihe von Ideen, die mit vielen Kooperationspartnern geplant und dann sofort in die Tat umgesetzt werden, tragen wir den Wünschen Rechnung, impfwilligen Menschen buchstäblich entgegen zu kommen“, erklärte der 2. Stellvertreter des Landrates Dietger Wille. Deswegen gehe die Aktion nun weiter.

„Wir hoffen auf möglichst viele Menschen“

Wille sagte weiter: „„Wir wollen weiterhin dezentrale Angebote unterbreiten und machen dazu wieder in mehreren Gemeinden Station. Wir hoffen, dass diese weiteren Chancen, ohne Anmeldung, ohne weite Anfahrt und ohne großen zeitlichen Aufwand angenommen werden und sich möglichst viele Menschen impfen lassen.“

Anders als noch in der vergangenen Woche, als sich die Dörfer-Tour vor allem auf das Anklamer Umland konzentriert hatte, stehen nun Greifswald und weitere Gemeinden im Fokus. Am Dienstag, dem 27. Juli wird der in der Stadt Usedom und dem Greifswalder Fischmarkt impfen. Am 28. Juli ebenfalls auf dem Fischmarkt und in Zirchow und am 29. Juli zusätzlich in Sauzin. Bei der „Dörfer-Impftour„ des Kreises kommen die Impfstoffe von Biontech sowie von Johnson & Johnson zum Einsatz.

Bratwurst Impfung wurde gut angenommen

Nicht nur das Angebot des Kreises, direkt zu den Menschen zu kommen, sondern auch die Bratwurst Aktion, bei der es am Samstag auf einem Einkaufscenter-Parkplatz in Neuenkirchen bei Greifswald zu jeder verimpften Dose auch eine Wurst auf die Hand gab, sei erfolgreich gewesen.

181 Menschen kamen hungrig und gingen geimpft und satt. Diese Drive-In-Lösungen gab es bereits in mehreren Kreisen und Städten. Ob sie wiederholt wird, gab der Kreis nicht bekannt.

Von Philipp Schulz