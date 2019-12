Doku „Seestück“ läuft in Heringsdorf

Heringsdorf

Ein besonderer Kinoabend erwartet die Heringsdorfer und ihre Gäste am Freitag, dem 13. Dezember. Um 18 Uhr wird im Kaiserbädersaal des Hotels Maritim in Heringsdorf Volker Koepps Film „Seestück“ gezeigt. Vorher ist der persönliche Kontakt zum vielfach ausgezeichneten Regisseur und einigen Protagonisten möglich.

Der Drehbuchautor und Regisseur Volker Koepp feierte am 22. Juni dieses Jahres seinen 75. Geburtstag. Zu Intention und Inhalt des Filmes äußerte sich in der Laudatio zum Jubiläum Dr. Jan Brachmann, Dramaturg des Usedomer Musikfestivals. „Lange, bevor Volker Koepp alle Ufer der Ostsee bereisen konnte, trug er ein Bild von ihnen in sich. Es war das Bild, an dem Dichter wie Johannes Bobrowski, Willibald Alexis und Theodor Fontane, an dem aber auch Maler wie Caspar David Friedrich gearbeitet hatten“, so Brachmann.

Ostsee wird zu einem Industriegelände

Die Zuschauer erfahren in „Seestück” nicht nur von dem Wandel der Landschaft, der in der Natur selbst liegt – sie erfahren auch von Reinigungsmitteln, Kunstdünger und Mineralöl, die in die Ostsee gelangen, vom Anstieg der Wassertemperatur und der Abnahme des Sauerstoffgehalts, vom Verschwinden des Sommerfisches und des Zanders in der Pommerschen Bucht, vom Plan, 400 Hektar Küstenwald bei Swinemünde abzuholzen, um Platz für riesige Hotels und einen Containerhafen zu schaffen.

Die Ostsee, so sagt es Volker Koepp in seinem Filmkommentar, wird zu einem Industriegelände für Pipelines, Gastkraftwerke, Tanker und Off-Shore-Windparks. Indem er den Zuschauern dies sagt und zeigt, unterscheidet sich Volker Koepp von jenen Unterhaltungsfilmern, die touristische Gefühle verkaufen wollen, ohne den wirklichen Preis zu nennen, der dafür zu bezahlen wäre. „In Koepps ’Seestück’ sehen wir nicht nur Himmel, Erde, Luft und Meer in ihrer übergroßen Majestät, man begegnet Menschen, die sich rund um die Ostsee – in Pommern und Schweden, auf der Kurischen Nehrung und in Bornholm, in der Kadettrinne und am Kap Kolka – an diese Landschaft gebunden haben, Menschen, denen diese Landschaft ein tägliches Gegenüber in ihrer biografischen Sinnbildungsgeschichte geworden ist. Es sind Menschen, die Auskunft geben können über ihr Tun“, fasst es Jan Brachmann zusammen.

Im Film zu sehen: Ältester Strandfischer Usedoms

In „Seestück” gehört der über achtzigjährige Ewald Hellfritz aus Ahlbeck, der älteste Strandfischer Usedoms, zum besonders kostbaren Bergungsgut. Unabhängig von Herkunft, Religion, Alter und Bildungsstand kommt jeder zu Wort: der Landschaftsökologe Michael Succow , der Romanistik-Professor Reinhard Bach aus Greifswald genauso wie Joanna Agatowska und Lidia Uttendorf aus Swinoujscie, der Fischer Bo Tejni aus Bornholm, die Russin Galina Lugatschowa von der Kurischen Nehrung genauso wie der schwedische Oberst im Ruhestand Joakim Collin.

Dieser Film ist ein unbedingtes Muss, zumal die Kinobesucher dem Regisseur und einigen Protagonisten eine halbe Stunde vor Beginn des Filmes, also um 17.30 Uhr, im Forum Usedom als Lobby des Kaiserbädersaales begegnen können.

Von Fritz Spalink