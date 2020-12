In der Rubrik „Gesicht des Tages“ stellt die OZ Menschen aus der Region vorbei. Heute: Ute Marohn. Die 51-jährige Insulanerin aus Dorf Bansin arbeitete viele Jahre in einem Steuerbüro. Nun hat sie einen neuen Arbeitgeber. Als Ausgleich zu ihrem Job, gestaltet sie ihre Freizeit bunt. Am liebsten fliegt sie in ein ganz bestimmtes Land.