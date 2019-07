Pudagla

Zwei Tage lang wird in Pudagla zünftig gefeiert: Am Freitag beginnt das Dorffest mit einem Grillabend auf dem Sportplatz. Es folgen eine Kinderpiratenshow und Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto. Um 20.30 Uhr beginnt der Lampion- und Fackelumzug mit dem Lühmannsdorfer Schalmeienorchester, anschließend Lagerfeuer und um 22.30 Uhr ein Feuerwerk. Am Sonnabend startet um 9 Uhr der Amtsausscheid der Feuerwehren des Amtes Usedom-Süd. Von 14 bis 17 Uhr werden die Schützenkönigin und der Schützenkönig ermittelt. Am Nachmittag spielt ab 14 Uhr die Ückeritzer Dörpkapell auf – mit Einlagen der Koserower Linedancer. Zeitgleich beginnt ein Trödelmarkt. Von 16 bis 17 Uhr ist der Zirkus William mit einem Streichelzoo vor Ort und zwischen 17 und 18 Uhr können Männer und Frauen beim Rasentraktorgeschicklichkeitsfahren auf Zeit ihr Können unter Beweis stellen. Interessenten melden sich bitte unter 0174 / 263 36 70. Ab 20 Uhr Tanz in den Sommerabend.

Cornelia Meerkatz