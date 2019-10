Jasedower Dorfschule öffnet ihre Türen

Klein Jasedow

Die Kleine Dorfschule Lassaner Winkel in Klein Jasedow lädt heute zu einem Tag der offenen Tür ein. Interessierte können die Einrichtung in der Zeit von 14 bis 17 Uhr in Augenschein nehmen und mit den Lehrkräften ins Gespräch kommen. Die Kleine Dorfschule ist eine Grundschule mit Orientierungsstufe (Klasse 1 bis 6). Es gibt keine Klassen, keine Zensuren und Unterricht nur auf Wunsch.

Von Tom Schröter