Douglasie, Lebensbaum, Edelkastanie und Baumhasel für den Heringsdorfer Wald

„Hier entsteht die nächste Waldgeneration“, sagt Förster Sven Prabel und weist mit dem Arm ins weite Rund eines Mischbestandes aus Kiefern und Buchen nahe der alten Rennbahn. 125 Jahre alt sind die Bäume auf der gut acht Hektar großen Fläche. Das Waldstück ist Kommunalwald und gehört wie weitere Waldflächen der Gemeinde Heringsdorf. Förster Prabel als Mitarbeiter der Landesforst bewirtschaftet im Auftrag der Gemeinde das Areal.

In den zurückliegenden Wochen wurden auf der Fläche etliche Bäume gefällt. Damit soll einerseits der natürliche Rohstoff Holz gewonnen werden, andererseits Platz und vor allem Licht geschaffen werden für junge nachwachsende Bäumchen. Zwar gibt es in diesem Waldstück bereits reichlich vorhandene „Verjüngungskerne“ mit Buche, also Bäumchen, die schon seit ein paar Jahren dort wachsen. Auf insgesamt 5,66 Hektar befindet sich Buchennaturverjüngung unter dem Buchenaltholz, durchsetzt mit Ahornnaturverjüngung.

Buchenkeimlinge, wohin das Auge blickt

Auch in diesem Frühjahr keimen wieder reichlich Buchen und Ahorne nach. „Das ist der Buchenvollmast im letzten Herbst zu verdanken“, sagt der Förster. Sven Prabel zeigt auf den Waldboden. Zwischen den Laubblättern vom letzten Herbst schimmert es grün. Die Spitzen der Buchenkeimlinge schieben sich aus der Erde.

Buchenkeimlinge schieben sich zwischen dem Laub des vergangenen Herbstes durch den Waldboden. Quelle: Cornelia Meerkatz

An manchen Stellen sind es richtige Buchenbüschel, die da zu wachsen beginnen. Augenscheinlich waren das Vorratslager eines Waldtiers. „Tja, auch bei den Tieren gibt es anscheinend genau wie bei uns Menschen Vergesslichkeit, wo wir was hingelegt haben“, meint der Förster und lacht.

Wald bietet reichlich Dienstleistungen

Jeder Waldbesitzer – also auch die Kommune – kann im Ökosystem Wald einen monetären Nutzen aus Umwelt und biologischer Vielfalt in Form sogenannter Dienstleistungen ziehen, erläutert Prabel. Das sind bereitstellende Dienstleistungen, die jeder kennt – nachwachsende Rohstoffe wie Holz, Früchte oder jagdliche Erzeugnisse. Dann gibt es regulierende Dienstleistungen wie die Jagd zur Regulierung der Wilddichte, Wegebau und das Anlegen eines Rückegassensystems. Auch kulturelle Dienstleistungen wie Erholung, Tourismus durch Wandern und Reiten, der Kur- und Heilwald, der Baumwipfelpfad und/oder Steuereinnahmen gehören dazu. Und es gibt unterstützende Dienstleistungen. Darunter versteht man nach Aussage des Försters Gendiversität, ein stabiles Ökosystem zur Ressourcensicherung und der externe Umweltnutzen wie Wassermanagement.

Mehr Bäume zu pflanzen genügt allein nicht

„Die unterstützenden Dienstleistungen haben eine zunehmende Bedeutung sowohl in der Wahrnehmung, aber auch real“, sagt der Förster und erklärt sogleich, wie er das meint: Die erwarteten klimatischen Veränderungen zwingen Waldökosysteme zur Anpassung an veränderte Temperaturen im Jahresdurchschnitt sowie in Extremausprägungen wie den vergangenen drei Sommern.

Förster Sven Prabel. Quelle: Cornelia Meerkatz

Besonders müssen sie in der Wasserversorgung als das wichtigste Nahrungsmittel aller Lebewesen reagieren. „Es wäre weit gefehlt zu glauben, es würde genügen, einfach mehr Bäume zu pflanzen oder gar die Waldbewirtschaftung komplett aufzugeben. Jeder Baum, den wir in unserer Region nicht fällen, müsste aus anderen Teilen der Welt importiert werden, um unseren immer noch tendenziell steigenden Holzbedarf zu decken“, so Prabel.

Gezielter Baumartenwechsel

Des Weiteren dient die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz der CO2-Speicherung, nicht nur im Wald, sondern auch in den genutzten Holzprodukten. Außerdem sorgen wir mit dem genutzten Holz extern für Emissionsvermeidung, weil die Produkte nicht aus anderen Rohstoffen hergestellt werden müssen. „Bei einem gezielten Baumartenwechsel mit gleicher oder höherer Leistung unter veränderten klimatischen Bedingungen können durchaus bis zu zehn Tonnen CO2 pro Hektar zusätzlich im Wald gespeichert werden. Bestes Beispiel ist der Wechsel von Fichte zu Douglasie“, erläutert Sven Prabel. „Den größten Effekt hat dieser Wechsel aber in Mischbeständen mit Rotbuche oder Spitzahorn, also wie hier im Heringsdorfer Wald.“

Tom Habeck sorgt mit seiner Technik dafür, dass nach dem Holzeinschlag die Waldwege wieder nutzbar sind. Er zieht sie ab und beseitigt so die tiefen Furchen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Der Wald müsse für die neuen Herausforderungen, die der Mensch an ihn stellt, fit gemacht werden, ohne das ökologische Gefüge aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ein Bündel denkbarer Maßnahmen, die bereits praktiziert werden und immer weiter verfeinert werden müssen, könne das bewirken: „Kahlschläge mit anschließenden Aufforstungen werden nur noch wenig praktiziert. Stattdessen setzt man mehr und mehr auf Naturverjüngung der vorhandenen Altbestände. Warum? Die Förderung des vorhandenen Bestandes vermehrt die Genetik, die sich vor Ort bereits angepasst hat“, meint der Förster.

Bäume müssen anpassungsfähig sein

Es werden parallel Baumarten eingebracht, wenn sie nicht schon vorhanden sind, die eine breitere Amplitude in ihrer Anpassungsfähigkeit haben. Das wären neben der Rotbuche auch Spitzahorn, Traubeneiche oder Douglasie. Auch ausgefallene Arten wie die Edelkastanie (Marone) oder der Baumhasel sind geeignet. Vielfalt sei enorm wichtig, weil niemand wirklich genau wisse, was die Zukunft bringe.

Auf einer kleinen Ecke hat Förster Sven Prabel auch Esskastanie in die Erde gebracht. Quelle: Cornelia Meerkatz

„Also haben wir hier auf 1,21 Hektar einen sogenannten Voranbau mit Douglasie und Edelkastanie unter dem Kiefernaltholz gepflanzt. Auf ebenfalls 1,21 Hektar wurde Lebensbaum unter dem Buchen-Kiefern-Altholz gepflanzt, am Rand kam Baumhasel in die Erde“, so der Forstmann.

Eine Robinie für die Baum-Allee

In die Erde gebracht hat Sven Prabel in diesem Frühjahr in seiner Allee „Baum des Jahres“ am Internationalen Küstenradweg zwischen Korswandt und Ahlbeck den Baum 2020, eine Robinie.

Die Robinie hat Sven Prabel in der Allee „Baum des Jahres“ für das Jahr 2020 gepflanzt. Quelle: Cornelia Meerkatz

Als Schmetterlingsblütler bindet sie pflanzenverfügbaren Stickstoff im Boden. „Sie kann aufgrund ihrer hohen Trockentoleranz bei wärmerem Klima vielleicht große Bedeutung in unseren Wäldern erlangen“, meint Förster Prabel.

Corona bremste Viertklässler aus

Seit 1998 wird die Allee mit den jährlich gekürten Baumarten bepflanzt. Kuratorium ist die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Normalerweise gibt es zweimal jährlich einen Einsatz der 4. Klasse der Grundschule Heringsdorf mit ihrem Lehrer Bernd Schirmeister – im Frühjahr erfolgt die Pflanzung des Baumes, vor den Sommerferien finden Pflegearbeiten statt. Manchmal findet sogar noch ein Einsatz im Herbst statt. Doch wegen der Coronakrise fiel die Pflanzung des Baumes in diesem Jahr aus.

Allee "Baum des Jahres" am Internationalen Küstenradweg zwischen Korswandt und Ahlbeck. Bisher wurden 32 Bäume gepflanzt. Quelle: Cornelia Meerkatz

Bisher wurden insgesamt 32 Bäume und der Ginkgo als Baum des Jahrtausends gepflanzt. Dass die Grundschüler in diesem Frühjahr nicht helfen konnten, bedauert der Förster sehr. Zum Glück gibt es noch so gute Geister wie die ehemalige Gemeindemitarbeiterin Frau Utes. „Sie ist sehr engagiert beim Allee-Pflegen und hat schon zweimal selbst eine Lärche gespendet“, berichtet Sven Prabel erfreut.

