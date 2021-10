Drachen auf Usedom: Zwerge und Riesenmantas am Karlshagener Himmel

Karlshagen

Aus dem großen Elvis-Auftritt wurde nichts. Wegen anhaltender Flaute blieb der „King of Rock’n Roll“ am Boden. Dabei wurde die Figur jüngst bei einem Festival in Frankreich zum schönsten Drachen des Jahres gewählt. „The King Elvis“ hätte mit seinen 18 Metern, einem 410 Quadratmeter großen Tuch, weißem Outfit und Sonnenbrille bestens zum blauen Himmel am Karlshagener Strand gepasst. „Wir haben Windstärke 1,5. Das ist zu wenig“, sagt Frank Steinert. Er ist einer von vier „Drachenflöhen“ aus Berlin, die die lustigen Kerle fliegen lassen.

Normalerweise. Am Samstagnachmittag liegen beim Drachenfestival in Karlshagen viele Flugobjekte schlaff am Boden. „Der Wind ist zu instabil“, meint Steinert, der dann doch einen Blickfang gen Himmel befördern kann. Der 14 Meter lange Mantarochen, der gerademal neun Kilogramm wiegt, erhebt sich langsam in die Lüfte. Zwei Monate – jeweils an den Wochenenden – hat der Berliner an dem beeindruckenden Fisch genäht. Hunderte bestaunen den bunten Meeresriesen, den man wie die Krabben und Hummer (vier mal drei Meter) eher beim Gang in den Zoo oder im Aquarium erleben kann. Kurze Zeit später gesellt sich ein 18 Meter großer Zwerg hinzu. Der Wind frischt etwas auf.

Das Usedomer Drachenfestival findet zum 9. Mal statt und diesmal in einer „Light-Variante“, wie Christina Hoba vom Eigenbetrieb berichtet. „Wir haben dennoch ein drachenstarkes Mitmach-Programm mit Livemusik und vielen Möglichkeiten zum Mitmachen.“ Beim Drachen-Sandfigurenwettbewerb war Kreativität gefragt, wie beim Drachenbauen. Für die Kreativsten gab es einen Oskar – den „Draki“. Der gehört mittlerweile zum Festival dazu. Ebenso die Trommel-Show „redAttack“, die auf der Bühne der Konzertmuschel oder am Strand lautstark das Fest begleitete.

Von Beginn an sind auch die „Drachenflöhe“ dabei. Eine Gruppe von Hauptstädtern, „die Flugdrachen bauen und fliegen lassen, und dabei immer auf dem Boden bleiben“, erzählt Andre Michalak. Er ist Maler. Frank Steinert ist Tischler und hat heute Frau und Sohn dabei. „Drachenfliegen ist Familiensache“.

Die Großdrachen fertigen sie selbst aus dem Drachentuch Spinnaker. Diesem Material wird sehr gute Näheigenschaft nachgesagt, was den Berlinern bei ihrem Hobby zugute kommt. Vor Corona waren es im Jahr 15 bis 18 Veranstaltungen für die Drachengemeinde, in diesem Jahr gerade mal drei. „Und nach Karlshagen kommen wir besonders gern. Hier am Strand haben wir viel Platz und können entspannen“, so Steinert. Wenn denn der Wind auch mitspielen würde. Weil Rasmus die launische Diva gab, waren die Berliner mehr als sonst an den Leinen gefragt, um ihre Lieblinge aus Stoff in den Himmel zu befördern.

Konnten auf dem Boden bleiben, die riesigen Hummer. Quelle: Henrik Nitzsche

Von Henrik Nitzsche