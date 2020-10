Drahtseilakt zu Halloween: Hilfe, ich brauche einen Knigge!

Greifswald

Halloween bedeutet für mich Stress pur. An wenigen Tagen im Jahr fühle ich die gesellschaftlichen Normen so schwer auf meinen Schultern wie am 31. Oktober, schmal für mich als Nicht-Mutter der Grat des „korrekten“ Handelns. In diesem Jahr kumuliert nun alles: Corona-Regeln, Ökobewusstsein und die Nährstoffampel, Glutenunverträglichkeit und Wildschweinproblematik. Im Supermarkt (traditionell in letzter Minute) will ich noch schnell ein paar Süßigkeiten kaufen, wer weiß, ob nicht doch am Halloween-Abend ein paar verlorene Geister vor der Tür stehen. Im bereits dezimierten Regal: Der helllichte Plastikwahnsinn. Winzige Nussstücke, alle einzeln in Folie eingeschweißt in einer alles umhüllenden Plastiktüte. Laut Corona-Verordnung soll das ja sogar gut sein, aber ehrlich: Da kaufe ich mehr Plastik als Schokolade. Alternative: Plätzchen Backen. Geht auch nicht, weil sonst Ansteckungsgefahr durch händischen Zugriff droht. Außerdem stünden die Zusatzstoffe nicht drauf.

Körbchen vor die Tür?

Vielleicht einfach Äpfel rausstellen – gesund und nahrhaft? Ohhh, dann könnte ich nicht nur mit einem verklebten Briefkasten rechnen, sondern auch noch mit einem klärenden Gespräch mit den Erziehungsberechtigten über herzloses Obst... Auf dem Land gibt es nämlich Extraregeln. Das Standlicht des familientauglichen Kombis, in dezentem Abstand geparkt, macht unmissverständlich klar: Überleg Dir gut, was Du gibst – Eltern haben Dich im Blick. An die Episode mit den Schoko-Ostereiern, die ich zu Halloween praktischerweise noch parat hatte, erinnere ich mich gar nicht gern. Was also tun? Körbchen rausstellen, empfehlen einige Landkreise. Na gut. Über die Füllung denke ich noch nach. Aber hoffentlich kommt auch jemand. Ansonsten freuen sich in der Nacht zu Allerheiligen die Tiere.

Von Anne Ziebarth