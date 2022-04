Dreh für Usedom-Krimi: Nikolai Kinski schwärmt vom Lieper Winkel und Usedomer Fisch

Heringsdorf

Er ist der Sohn von Klaus Kinski. Nikolai Kinski lebte viele Jahre in den USA, ehe er nach Berlin zog. Für die Episoden-Hauptrolle im neuen Usedom-Krimi „Gute Nachrichten“, die voraussichtlich im vierten Quartal 2022 im Ersten zu sehen sein wird, war der 45-Jährige das erste Mal auf der Insel. Wir haben ihn getroffen.

Wie fühlt sich Usedom an?

Gut. Mitte März war ich zum Drehen vor Ort und habe ein verlängertes Wochenende verbracht. Es war warm. Ich war im Lieper Winkel wandern. Das war traumhaft. In bin ein Naturliebhaber und liebe die Weite und menschenleere Orte. Auf der Kaiserbäder-Promenade bin ich abends oft über die Grenze nach Polen gejoggt. Ich kann es mir hier auch sehr gut im Sommer vorstellen, da dürfte es aber sehr voll sein. Der Fisch ist gut. In Rankwitz gibt es eine tolle Fischräucherei.

Sommer und Usedom-Krimi – das ist bislang eine gestörte Beziehung. Die Dreharbeiten finden immer in der Nebensaison statt. Beschreiben Sie Ihre Rolle? Spielen Sie einen düsteren Charakter?

Naja. Ich bin ein Verdächtiger. Ich spiele einen Journalisten, der zusammen mit seiner Frau eine Nachrichtensendung hat. Vor drei Jahren sind sie ein Promipaar geworden, weil sie bei einer Reportage in Mexiko fast ums Leben gekommen wären. Das ging viral durch die sozialen Netzwerke. Usedom ist ihr Rückzugsort. Es geht um einen Mord, so wie üblich. Allerdings dreht es sich auch um das Verhältnis zur Hauptkommissarin, was meine Rolle auch zu einem Beziehungsdrama macht.

Haben Sie schon mal eine Folge der Krimireihe gesehen?

Nein, ich muss zugeben, ich habe noch keinen gesehen. Katrin Sass kenne ich aus anderen Filmen.

Was hat Sie dennoch für den Usedom-Dreh überzeugt?

Ich wurde angefragt und habe das Drehbuch gelesen. Ich bin wählerisch, aber ich fand vor allem dieses Drama, diesen Konflikt im Buch für diese Rolle interessant. Ich habe den Regisseur Matthias Tiefenbacher getroffen und dann hat es gepasst.

Sie standen für viele deutsche Serien und Filme vor der Kamera. Tatort, Wilsberg, Soko Stuttgart oder Nord Nord Mord – gibt es aktuell internationale Projekte?

Bei mir war es schon immer eine gute Mischung, weil ich englischsprachig aufgewachsen bin. Selbst während der Pandemie habe ich viel gedreht. Anfang des Jahres kam der französische Kinofilm „Adieu Monsieur Haffmann“ heraus. Dann bin ich mit August Diehl im Film „Plan A“ dabei. Es geht um eine wahre Geschichte. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs will sich eine Gruppe Holocaust-Überlebender an der deutschen Bevölkerung rächen. Mit „Masters of the Air“ kommt nun die dritte Serie über Bomberpiloten im Zweiten Weltkrieg von Steven Spielberg und Tom Hanks heraus. Auch da bin ich dabei.

Von Hollywood zurück nach Usedom: Wie haben Sie die Crew des Usedom-Krimis erlebt?

Es ist nicht das erste Mal, dass ich bei so einer Reihe dabei bin. Das war ein tolles Team, tolle Kollegen, sehr eingespielt, sehr gelassen, sehr locker. Diese Atmosphäre auf Usedom bringt eine gewisse Entspanntheit und Ruhe rein. Das ist wie eine Familie.

Wie lebt es sich mit Ihrem Namen? Ein Türöffner oder eher eine Belastung?

Aus meiner Sicht kann ich das nie wirklich beantworten. Das gehört mittlerweile zu meiner Geschichte. Ich bin glücklicherweise nicht in Deutschland aufgewachsen. Ich durfte mich deswegen dafür entscheiden, dahin zu gehen, wo es aus vielen verschiedenen Gründen spannend war. Natürlich habe ich meine Wurzeln hier. Es war oft interessant, spannend, frustrierend, bestimmt auch ein Türöffner, aber auch ein Türschließer, weil es immer Vorurteile gibt. Ich habe mich immer geweigert, nur dadurch definiert zu werden. Als ich frisch in Deutschland war, war der Name ein großes Thema. Ich habe einen Weg gefunden, damit umzugehen.

Träumen Sie noch von einer bestimmten Rolle?

Viele. Ich kann das nicht auf eine begrenzen. Ich bin auf der Suche nach neuen Erfahrungen, neuen Menschen. Wenn ich für etwas Neues bereit bin, dann findet es seinen Weg zu mir. Wenn es innerhalb eines Buches funktioniert, will ich dafür offen zu sein. Ich kann mir alles vorstellen – in jede Richtung, in jeder Sprache. Mich inspiriert es, an meine Grenzen zu kommen. Zu gucken, wie weit ich aus meiner Komfortzone gehen kann.

Mussten Sie auf Usedom mal ein Autogramm schreiben?

Eher nicht. Ich war an menschenleeren Orten unterwegs.

Sie mögen es auch nicht, oder?

Das ist abhängig von der Situation. Das kann total in Ordnung sein. Das ist nur eine Frage von Respekt. Grundsätzlich habe ich nichts dagegen, wenn jemand zu mir kommt. Es geht um den Kontext.

Von Henrik Nitzsche