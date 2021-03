Großalarm: In der Nacht zu Dienstag brannte zwischen Karlshagen und Peenemünde ein Reetdachhaus bis auf die Grundmauern nieder. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand gelegt wurde. Erst am Wochenende und vor 14 Tagen gab es zwei Feuer im Norden der Insel. Feuerwehrleute sind in Sorge.