Drei Jahre nach Sturmflut: Land entlastet betroffene Gemeinden

Das Sauerstoffwerk in Peenemünde wird in den nächsten Wochen mit einem neuen Zaun und einem Edelstahlnetz an einem absturzgefährdeten Fassadenteil gesichert. Das Umfeld wurde von Bäumen und Wildwuchs befreit. Rund 80 000 Euro kostet die Notsicherung der Nazi-Ruine.