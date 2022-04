Wolgast

In Wolgast haben in den vergangenen Wochen die Arbeiten für den Neubau eines zweiten großen Verkaufsmarktes zwischen der Feld- und der Saarstraße  Fahrt aufgenommen. Nachdem einige Vorgängerbauten abgerissen worden sind, wurde mit dem Bau der Fundamente für das künftige Marktgebäude begonnen.

„In das neue Objekt werden Edeka, Takko und Rossmann einziehen“, informierte auf Anfrage Christian Schaefer, Geschäftsführer der Schaefer Invest GmbH. Dem Unternehmen aus Heilbronn in Baden-Württemberg gehört der Geländestreifen zwischen dem neuen Lidl-Markt und der Feldstraße gehört.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Gesamtverkaufsfläche des Marktes soll etwa 3400 Quadratmeter betragen. Zur Höhe der Investition wollte sich Schaefer aktuell nicht äußern. Frühere Angaben gingen von Kosten über 3,5 Millionen Euro aus. Auch bei der Angabe eines Eröffnungstermins hält sich der Investor noch zurück: „Wir hoffen, dass der Bau möglichst reibungslos vonstatten geht.“ Möglicherweise könnten noch in diesem Jahr die ersten Kunden durch die Markthalle schlendern.

Künftig nur noch zwei große Verkaufseinheiten

Wenn der Bebauungsplan Nr. 30 „Sondergebiet Einzelhandel südlich der Chausseestraße zwischen Feld- und Saarstraße“ komplett umgesetzt ist, werden sich auf der Gesamtfläche zwischen Saar- und Feldstraße anstelle der bisher vorhandenen kleingliedrigen Geschäftsstruktur nur noch zwei große Verkaufseinheiten befinden. Hinzu kommen die betreffenden Kundenparkplätze. Der frühere Lidl-Markt, der seit Herbst vergangenen Jahres provisorisch von Takko genutzt wird, soll laut Schaefer ebenfalls abgerissen werden. Die Lila-Bäcker-Filiale im selben Gebäude wurde bereits zum 11. April geschlossen.

Die Grundplatte für die große Markthalle ist derzeit im Bau. Quelle: Tom Schröter

Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) begrüßt den Neubau des Marktes an der Feldstraße. Ein weiterer Lebensmitteldiscounter stellt nach seiner Meinung keine übermäßige Konkurrenz zum nahen Lidl- und zum Famila-Markt dar. „Ganz im Gegenteil“, sagt Weigler. „Durch das zusätzliche Angebot werden sich die Einkaufsmärkte gegenseitig ,befruchten’.“ Und durch die Eröffnung einer weiteren Edeka-Filiale vergrößere sich die Gesamtverkaufsfläche in der Stadt nur unwesentlich.

Norma will Markt an Hufelandstraße bauen

Die neue moderne Lidl-Filiale an der Saarstraße war nach neunmonatiger Bauzeit am 15. April 2021 eröffnet worden. Das Marktgebäude ist mit einer Verkaufsfläche von 1300 Quadratmetern gut 300 Quadratmeter größer ist als der Vorgängerbau. Insgesamt 32 Mitarbeiter sind hier beschäftigt.

Auch in Wolgast-Nord gibt es nach wie vor Bestrebungen für den Neubau eines Einkaufsmarktes. Wie die Stadtverwaltung kürzlich bestätigte, ist die Supermarktkette Norma am Kauf eines 8000 Quadratmeter großen Grundstücks an der Hufelandstraße interessiert, um hier ein neues Marktgebäude zu errichten. Auf dem Areal befand sich früher die Oberschule VI (zuletzt Gymnasium) befand,  Zudem trägt sich auch Famila mit grundsätzlichen Überlegungen, sein Warenhaus in Wolgast zu erweitern, wie Famila-Pressereferent Niko Rönnfeld kürzlich mitteilte. Aber: „Näheres können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.“

Von Tom Schröter