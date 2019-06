Bansin

Wieder ein schwerer Verkehrsunfall auf der Insel Usedom: Am Freitagnachmittag krachte es zwischen Schmollensee und Bansin auf Höhe des Parkstreifens.

Wie die Polizei mitteilte, hat ein aus Richtung Schmollensee kommender Autofahrer aus Unachtsamkeit den Fahrstreifen gewechselt und ist mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammengestoßen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes auf die Gegenfahrbahn geschleudert und ist dabei gegen zwei weitere Autos gestoßen. Drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Über 100 000 Euro Sachschaden

Der Rettungshubschrauber konnte aus Sicherheitsgründen nicht an der Unfallstelle landen, sondern erst bei der Rettungswache in Heringsdorf. Die Verkehrseinschränkungen hielten sich bei diesem Unfall in Grenzen, da es einen Parkstreifen gibt, auf welchem der Verkehr weitergeleitet werden kann.

Auch die Freiwillige Feuerwehr kam zum Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehr als 100 000 Euro.

Erst am Donnerstag kam es zwischen Kölpinsee und Koserow auf Höhe „ Jacob Cement“ zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem Auto. Der Kradfahrer (22) wurde schwer verletzt in die Klinik nach Greifswald geflogen. Die Bundesstraße wurde an der Stelle zwei Stunden komplett gesperrt.

