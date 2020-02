Guido und Benjamin Golle und Mathias Voigt nehmen an der Winter-Edition der Charity Rallye Baltic Sea Circle teil. Mit einem 22 Jahre alten Geländewagen geht es entlang der Ostsee in 16 Tagen durch zehn Länder – ohne Navi, ohne GPS.

Am 22. Februar geht es in Hamburg los für Mathias Voigt und Guido Golle (v.r.) bei der Baltic Sea Circle. Die Spenden, die das Team gesammelt hat, gehen an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Leuchtturm. Klar, dass Marlies Rüchel da die Daumen für die Tour drückt. Quelle: Miriam Weber