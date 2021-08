Greifswald/Anklam

Familienglück in Vorpommern-Greifswald: In der Woche vom 26. Juli bis 1. August kamen an der Unimedizin Greifswald 13 Mädchen und 14 Jungen zur Welt. Am Montag wurden gleich zwei Zwillingspaare geboren, am Donnerstag kam dann noch ein drittes hinzu.

Die Ameos Klinik Anklam meldet sechs Geburten. Den Anfang machte Anni Malu Weitz aus Trassenheide. Sie wurde bereits am 20. Juli um 3.50 Uhr geboren, wog 3890 Gramm und war 52 Zentimeter groß.

Am 27. Juli um 10.33 Uhr gab Miriam Hasselmann ihren ersten Schrei von sich. Das Mädchen aus Anklam/Pelsin wog dabei 3550 Gramm und maß 52 Zentimeter. Babyfreuden gab es in der vergangenen Woche auch in Koserow: Leopold Rudolf Albert Schmidt erblickte am 28. Juli um 13.53 Uhr mit 3940 Gramm und 54 Zentimetern das Licht der Welt.

Zuwachs für Korswandt und Ueckermünde

Finlay Hintz trug sich am 29. Juli um 8.46 Uhr in das Buch der Geburten ein. Der Junge aus Korswandt brachte 3610 Gramm auf die Waage und maß 50 Zentimeter. Zuwachs für Ueckermünde gab es an diesem Tag um 10.30 Uhr. Maximilian Ludwig wurde mit 3260 Gramm und 49 Zentimetern geboren.

Über die Geburt ihres Sohnes konnten sich die Eltern von Lennart Karl Saitzeff am 30. Juli um 3.43 Uhr freuen. Er brachte bei einer Körpergröße von 51 Zentimetern 3400 Gramm auf die Waage.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ