Dreimaster „Santa Barbara Anna“ war wieder kurz in Wolgast

Wolgast

In der vergangenen Woche lag der in Rostock beheimatete Dreimast-Segelschoner „Santa Barbara Anna“ von Mittwoch bis Freitag erneut am Kai der Wolgaster Peene-Werft. Bereits im Oktober 2020 hatte das Schiff des Eigners Joey Kelly in Wolgast einen längeren Werftaufenthalt. Diesmal, so teilte Olaf Kalweit vom Bramschot-Betreiberverein mit, seien bei kürzlich unternommenen Probefahrten Schleifgeräusche im Bereich der hinteren Wellenanlage festgestellt worden, so dass man letztlich entschieden habe, erneut Wolgast anzulaufen.

Die „Santa Barbara Anna“ hatte jedoch nur ein kurzes Intermezzo in der Stadt am Peenestrom. Schon am Freitag verließ der Segelschoner mit dem Brückenzug um 17.45 Uhr Wolgast wieder, um Kurs auf Rostock zu nehmen, wo er am Sonnabend gegen 15 Uhr eintraf. Wie Kalweit auf Nachfrage mitteilte, habe lediglich eine Wellenbuchse etwas ausgerichtet werden müssen, was im Rahmen einer Garantieleistung erfolgt sei. Am 3. und 10. Juli soll das Schiff in Rostock zu den ersten öffentlichen Törns ablegen.

Von Tom Schröter und Tilo Wallrodt