Drohende Werft-Schließung in Swinemünde: Arbeiter gehen auf die Straße

Werftarbeiter und Gewerkschaftsvertreter haben gegen die drohende Liquidation des Swinemünde Werftstandortes protestiert. Gewerkschafter kündigten an, die Werft Swinemünde gegen die geplante Schließung zu verteidigen.

„Die Politiker haben uns nicht zugehört. Sie stellten keine kompetenten Präsidenten ein, sondern Politiker, die über keine Kenntnisse der Schiffbauindustrie verfügen“, erklärte Bartłomiej Szmyt, Vorsitzender der Solidaritätsgewerkschaft.

Die Belegschaft, so Szmyt, wisse, was zu tun sei, um den Werftbetrieb zu retten. „Wir haben Wiederherstellungsprogramme vorgeschlagen, aber niemand wollte uns zuhören, und jetzt wollen sie unsere Arbeitsplätze verkaufen. Wir wissen auch, dass es private Unternehmen gibt, die gerne in unsere Werften investieren würden, aber niemand möchte mit ihnen sprechen“, sagte Bartłomiej Szmyt.

Das Werk in Swinemünde, die Reparaturstandort der Stettiner Werft „Gryfia” ist, soll verkauft werden, da für ein neues Dock in Stettin Geld benötigt wird (die OZ berichtete). Das neue Dock soll Stettin in die Lage versetzen, besser als bisher größere Schiffe reparieren zu können. Davon wiederum verspricht sich die Werftleitung mehr Einnahmen.

Nach den Versprechungen der Geschäftsführung von MRS „Gryfia” sollen Mitarbeiter aus Swinemünde täglich zur Arbeit nach Stettin gebracht werden. Dies löste heftige Proteste unter der Belegschaft aus. Niemand will Pendelstunden nach Stettin zustimmen.

Das Thema des Verkaufs der Werft in Swinemünde wurde bereits vor den Provinzrat für den sozialen Dialog gebracht. Es wurde dabei festgelegt, dass Marek Gróbarczyk, Minister für Binnen- und Seeschifffahrt, ein Umstrukturierungskonzept für die Gryfia-Werft vorlegen sollte. Die Position soll auch vom Stadtrat von Swinemünde eingenommen werden. Zuvor hatte er gegen die Fusion der beiden Werften gestimmt. Auch die Landesregierung bot inzwischen ihre Hilfe an.

„Wie kann dieses Gebiet so entwickelt werden, dass es der Region weiterhin wirtschaftlich dient und dass die Menschen Arbeit haben? Wir können helfen, aber dies erfordert Dialog. Wir müssen die Regierung einladen, wir können nichts ohne sie tun“, stellte Olgierd Geblewicz, Marschall der Woiwodschaft Westpommern, klar.

Es sei gut, dass das Ministerium in Warschau an einem Konzept arbeite. „Heute haben wir Streikposten. Ich werde jede Lösung begrüßen, die Mitarbeiter sichert und das Potenzial dieses Ortes nutzt. Ich schlage vor, eine solche Einladung zu senden. Die Mitarbeiter warten auf Informationen“, sagte Olgierd Geblewicz, Marschall der Woiwodschaft Westpommern.

Nach Angaben der Werftarbeiter soll die gesamte Ausrüstung des Werftbetriebs in Swinemünde nach Stettin transportiert werden. Ihrer Meinung nach geschieht dies bereits. Das Gelände soll später zum Verkauf angeboten werden.

Der Hafen, der einen Platz für eine Treibstoffbasis sucht, ist inoffiziell daran interessiert. Die Präsidentin der OPZZ-Gewerkschaften der Werftarbeiter, Aneta Stawicka, glaubt, dass die Probleme des Werks im Jahr 2013 und im Moment der Konsolidierung begannen. Fast alle Werftmitarbeiter und viele Experten der maritimen Industrie teilten diese Meinung.

In fast sieben Jahren seit dem Zusammenschluss der Werften sei kein spezifischer Sanierungsplan umgesetzt worden. Stattdessen seien mehrere Präsidenten, Verwaltungsräte und Aufsichtsräte ersetzt worden. Es ist daher laut Stawicka nicht verwunderlich, dass sich die Werftarbeiter von Swinemünde betrogen fühlen.

