Dünenwald-Klinik Trassenheide: Sechs Coronafälle gemeldet

Trassenheide

In der bekannten Dünenwald-Klinik in Trassenheide auf der Insel Usedom gibt es einen Coronaausbruch. Das bestätigte eine Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Mit Stand vom Freitag wurden dort bisher sechs Menschen positiv getestet.

Damit hat es eine weitere Einrichtung auf der Insel Usedom erwischt. Die Dünenwald-Klinik ist eine Rehabilitationseinrichtung. Den ersten Corona-Fall gab es in der Klinik laut Landkreis am 4. Februar. Ob die sechs positiv auf das Coronavirus Getesteten Mitarbeiter der Klinik sind oder ob sich um Reha-Patienten handelt, war am Sonntag nicht in Erfahrung zu bringen.

Von Cornelia Meerkatz