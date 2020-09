E-Autos in Vorpommern: Kommunen und Unternehmen geben Gas

Vorpommern

Kaufprämien, Umweltaspekte, flüsterleise Motoren: Gehört Elektroautos die Zukunft?In Vorpommern scheint dies noch nicht der Fall. Im Kreis Vorpommern-Rügen wurden zwischen 2005 und 2020 gerade einmal 1174 Autos mit E-Antrieb zugelassen. Dem gegenüber stehen allein zwischen Anfang 2017 und heute 32 977 neue Benziner und 19 504 Diesel-Pkw.

In Vorpommern-Greifswald sieht es kaum anders aus. Die 212 reinen E-Autos plus die 1262 Hybridfahrzeuge haben zusammen gerade mal einen Anteil von 1,2 Prozent aller Fahrzeuge. Liegt es am vergleichsweise hohen Preis? An der relativ geringen Reichweite? Oder dem noch dünnen Netz an Ladesäulen? Welche ErfahrungenE-Auto-Nutzer gemacht haben, schildern sie hier.

Usedom : Matthias Gründling fuhr schon zwei Mal um die Welt mit Elektromotor

Wenn Matthias Gründling aus Zinnowitz mit seinem Auto unterwegs ist, dann geschieht das relativ geräuschlos. Seit vier Jahren fährt der Intensivmediziner von der Greifswalder Unimedizin ein Elektroauto – einen Nissan e-NV200 – und ist damit fast täglich zwischen dem Ostseebad und der Hansestadt unterwegs. In vier Jahren kamen schon mehr als 92 000 Kilometer zusammen – mehr als zwei Mal um die Erde am Äquator entlang. „Ich bin mit dem Auto noch nie aufgrund einer leeren Batterie liegengeblieben“, sagt er stolz. Auf der Insel Usedom gibt es seiner Meinung nach eine Reihe von Aufladestationen, die das Fahren mit einem Elektroauto möglich machen.

Matthias Gründling mit seinem E-Auto in Zinnowitz Quelle: Hannes Ewert

Vor dem jetzigen E-Auto fuhr Gründling einen Diesel. „Die Anschaffungskosten eines E-Autos sind höher, dafür sind die Verbrauchskosten um 25 Prozent niedriger als bei einem Verbrennungsmotor. Nach etwa fünf Jahren rechnet sich ein Elektroauto gegenüber einem herkömmlichen Fahrzeug“, erklärt er.

Die Reichweite seines Autos liegt bei 130 Kilometern – mit Heizung und Klimaanlage entsprechend weniger. Seine weiteste Reise mit dem Auto ging von Zinnowitz auf den Darß. „Ich musste allerdings in Greifswald nochmals laden, sonst hätte ich den Weg nicht geschafft“, sagt er. Auf dem Darß gebe es laut Gründling aber nicht so ein gutes Ladenetz wie auf Usedom.

Wenn Matthias Gründling längere Dienstreisen oder einen Urlaub vor sich hat, greift er aber auf ein normales Auto zurück. Es sei alles eine Sache der Planung und Organisation.

Geschäftsmann in Greifswald : „Man fährt günstiger“

Der Termin beim Bürgermeister ist um 10 Uhr. Wenn Jens Bruns damit fertig ist, ist auch sein Auto an der E-Tankstelle wieder voll geladen. „Praktisch“, findet das der Geschäftsmann. Mit seinem Hybrid ist der Bremer glücklich. „Das ist keine Augenwischerei, man fährt günstiger“, sagt er. „Der Elektroantrieb schaltet sich immer dazu, wenn es sinnvoll ist.“ Nur mit der App, die man zum Laden braucht, sei er irgendwie nicht weitergekommen. „Da wird die Säule als nicht verfügbar angezeigt.“ Das grüne Kontrolllicht an seinem Hybrid-Mercedes C 300 leuchtet trotzdem, das Auto lädt. Derzeit sei das Tanken an der Station vor dem Rathaus kostenfrei, informieren die Stadtwerke auf ihrer Homepage, vermutlich daher die Irritation bei der App.

Jens Bruns ist mit seinem Hybrid aus Bremen zu einem Termin im Greifswalder Rathaus angereist. Praktisch, dass vor dem Rathaus eine E-Ladesäule steht. Quelle: Anne Ziebarth

In Greifswald ist das Elektroauto an sich auf dem Vormarsch, auch die Infrastruktur wird von den Stadtwerken in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut. Derzeit gibt es fünf öffentliche Ladestationen in der Stadt, unter anderem vor dem Rathaus und dem Freizeitbad, seit Kurzem auch am Nexöplatz. Weitere Ladestandorte sind in Planung, zum Beispiel am Parkplatz Museumshafen und Möwencenter. Die Zeit des kostenfreien Ladens an allen Standorten ist aber vorbei: 45 Cent (AC) beziehungsweise 75 Cent (DC) sind pro Kilowattstunde fällig.

Auch die Stadtverwaltung setzt auf E-Autos. Kürzlich ging das erste elektrisch betriebene Dienstfahrzeug – ein Kia e-Soul – an den Start, drei weitere E-Fahrzeuge sollen im Frühjahr 2021 bereitstehen. Insgesamt soll der Fuhrpark der Kernverwaltung um circa ein Drittel reduziert werden und künftig zum größten Teil aus Elektrofahrzeugen bestehen. Auch die Anschaffung von E-Bikes für die Mitarbeitenden gehört zum Konzept.

Stralsund : „Man kann auch kurze Strecken mit gutem Gewissen fahren“

Wenn es Fragen zur E-Mobilität im Hause der Stralsunder Stadtwerke gibt, ist Lutz Lampe der richtige Ansprechpartner. Er betreut das Mobilitäts-Projekt der Firma und möchte seinen elektronischen Flitzer im Dienst nicht mehr missen: „Ich würde das E-Auto dem gewöhnlichen Fahrzeug vorziehen. Das Fahren macht einfach unwahrscheinlich Spaß und man kann auch kurze Strecken mit gutem Gewissen fahren“, sagt der Mitarbeiter.

Die Stadtwerke Stralsund besitzen bereits vier E-Autos und ein Hybrid-Fahrzeug. Julia Romer und Lutz Lampe laden eines der Fahrzeuge an der Ladesäule im Frankendamm. Quelle: Lena-Marie Walter

Bislang hat das Unternehmen vier Elektro-Autos und ein Hybrid-Fahrzeug im Bestand: „Es werden demnächst noch zwei weitere Fahrzeuge dazukommen. Auch in den nächsten Jahren ist es vorstellbar, dass wir noch einige weitere Fahrzeuge anschaffen“, so Sprecherin Julia Romer. Worin liegt der Unterschied? Lutz Lampe sagt: „Bedient wird es wie ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe, es zieht stark an und natürlich gibt es keine Motorengeräusche.“ Ist das Auto einmal „leer gefahren“, dauert es ungefähr vier Stunden, bis der Akku wieder vollständig geladen ist. Das reicht für bis zu 400 Kilometer lange Strecken: „Das Auto ist vor allem ideal für Vielfahrer, die kurze Strecken fahren“, erklärt er.

Als Besitzer eines solchen Elektro-Autos wisse man mit der Zeit auch, wo und wann das Fahrzeug am besten geladen werden kann. In der Hansestadt bieten die Stadtwerke einige Möglichkeiten: „Wir haben in Stralsund sechs Ladesäulen. Die auf dem Parkplatz bei Burger King ist sogar eine Schnellladesäule. Bezogen auf die Anzahl der Fahrzeuge und im Vergleich zu anderen Städten sind wir gut aufgestellt“, so Lutz Lampe.

Rügen : Alvo zu Knyphausen tankt Sonnenlicht

Alvo zu Knyphausen hat im letzten Jahr ein E-Auto des Typs Nissan e-NV200 Evalia angeschafft. „Ich bin ein Freund des Nachhaltigkeitsgedankens und dies ist die sauberste Art, Auto zu fahren“, meint der 45-Jährige von der Insel Rügen. „Da zudem im letzten Jahr auf meinem Dach eine Photovoltaikanlage installiert wurde, fahre ich nun besonders preisgünstig.“

Alvo zu Knyphausen mit seinem Nissan Evalia. Quelle: Christa Driest

Die Kinder der Familie, die in Ort Kartzitz lebt, besuchen die Schule in Dreschvitz und die Kita in Bergen. Die langen Wege dorthin teilt sich eine Fahrgemeinschaft von Familien mit Kindern aus der Umgebung. Alvo zu Knyphausen beschreibt den Unterschied beim Fahren mit einem E-Auto gegenüber solchen mit Verbrennungsmotor so: „Man achtet auf die Reichweite der Batterie – je nach Fahrweise reicht eine Ladung für circa 200 Kilometer. Durch die stufenlose Übersetzung vom Motor auf die Räder ist das Fahren angenehm leise. Und ein E-Auto beschleunigt schneller als ein Verbrenner, was das Überholen sicherer macht. Das ist auf den Landstraßen und Alleen der Insel ein wichtiger Aspekt.“

Grimmen: Mit dem „Stromer“ bis Weißrussland

„Ich fahre meinen E-Smart seit acht Jahren. Insgesamt 125 000 Kilometer bin ich bisher unterwegs – mit den ersten Bremsen und ohne Wartung“, sagt Martin Scheitor. Der überzeugte E-Mobilist fährt nicht nur privat elektrisch, sondern auch alle seine Firmenfahrzeuge der Grimmener M+S-Gruppe werden seit zwei Jahren elektrisch betrieben. Inklusive der Transporter, die unter anderem für das Küchenstudio eingesetzt werden. „Im Februar kommen drei neue E-Transporter dazu, sie werden eine Reichweite von real 250 Kilometern haben“, sagt Scheitor.

Tankstellenbetreiber Helmut Krüger (l.) gibt dem Smart von Martin Scheitor Strom in Miltzow. Quelle: Almut Jaekel

Die Firmenwagen werden alle auf dem Firmengelände aus der eigenen Photovoltaikanlage geladen. Auch zu Hause verfügt er über eine solche Anlage. Das ist einer von vielen Gründen, warum Martin Scheitor E-Auto fährt. Er nennt zahlreiche weitere: „Es ist leise, ich kann schnell beschleunigen und brauche nicht schalten, es ist günstiger als ein Verbrenner, ich muss mich nicht über Benzingeruch an der Tankstelle ärgern und ich bin so als Deutscher unabhängig von russischem Gas und saudi-arabischem Öl“, sagt er. Ein bisschen etwas für die Umwelt und das Klima tue er so auch. Übrigens war Martin Scheitor mit dem E-Mobil auch schon auf der Langstrecke unterwegs: nach Weißrussland und Lettland.

Ahrenshoop : Der Kurdirektor kommt auf leisen Sohlen

Das „E“ auf dem Auto-Kennzeichen des Ahrenshooper Kurdirektors zeigt es: Roland Völcker ist elektrisch angetrieben unterwegs. Er fährt einen Dienstwagen mit Hybrid-Antrieb, also einer Kombination aus Benzin-Motor und Elektroantrieb. „Ich bin kaum noch zu hören“, sagt der Ahrenshooper Kurdirektor, wenn er im Elektrobetrieb unterwegs ist.

Der Ahrenshooper Kurdirektor Roland Völcker ist mit einem Elektroauto (Hybrid) unterwegs. Quelle: Timo Richter

Fußgänger auf dem kurzen Kirchnersgang, der Zuwegung zum Kurbetrieb, weichen nicht wie früher von der Fahrbahn. Mehr als die Hälfte des Weges vom Wohnort Rostock zum Dienstort Ahrenshoop legt Roland Völcker elektrisch angetrieben zurück. „Dafür hat es sich gelohnt.“ Er fährt den Mitsubishi Outlander seit Anfang 2019. Direkt am Kurbetrieb gibt es zwei Ladestationen, zwei weitere auf dem Parkplatz am Einkaufsmarkt.

Für Roland Völcker ist der Dienstwagen ein Beitrag zur Lärmminderung in dem Ostseebad. Damit nicht genug. Auch der Fuhrpark des Kurbetriebs wird soweit wirtschaftlich zu vertreten, auf Elektroantrieb umgestellt. So existieren bereits ein komplett elektrisch betriebenes Müllfahrzeug sowie ein weiteres Fahrzeug, das für die Reinigung der öffentlichen Sanitärräume im Einsatz ist.

