Ahlbeck

Schon wieder wurden auf Usedom drei teure E-Bikes gestohlen: In Ahlbeck kamen zwischen dem 24. und 26. August die teuren Fahrräder abhanden. Alle waren mit Fahrradschlössern angeschlossen. Es entstand ein Gesamtschaden von fast 8000 Euro.

Ein E-Bike der Marke Gigant wurde in der Zeit zwischen Sonntag 19 Uhr und Montagvormittag 11.45 Uhr in der Ahlbecker Dünenstraße von einem verschließbaren Fahrradunterstand entwendet. Das schwarze Fahrrad mit weißen Streifen hat einen Wert von ca. 2600 Euro. Ebenfalls von Sonntag zu Montag zwischen 20.30 und 9.30 Uhr sind zwei weitere E-Bikes der Marke Cube aus einer Tiefgarage in der Goethestraße in Ahlbeck gestohlen worden. Hierbei handelt es sich um ein schwarzes Damen- und ein schwarzes Herren-E-Bike mit den Rahmennummern "WOW55918PSKM" und "WOW61040PSKM". Beide Crossbikes haben einen Wert von etwa 4100 Euro.

Hinweise zu möglichen Tätern nimmt das Polizeirevier Heringsdorf, Telefon 038378-2790 sowie auch jede andere polizeiliche Dienststelle entgegen.

Von Cornelia Meerkatz