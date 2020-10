Greifswald

Danilo Wessel war skeptisch, das gibt er gerne zu. Doch nach den ersten Spritztouren ist er bekennender Fan des neuen smarten Dienstautos: Ein VW e-Up. „Man hört nix! Es gibt kaum Reifengeräusche und an Ampelkreuzungen komme ich gut weg“, zeigt sich der 32-jährige Mitarbeiter der Dienstleistungsgesellschaft Greifswald (DLG) von den Vorzügen des E-Autos in Verbindung mit einer 1-Gang-Automatik positiv überrascht. Auch die Reichweite von 260 Kilometern gehe für seine Dienstfahrten durchs Stadtgebiet völlig in Ordnung, versichert der Sachbearbeiter im Bereich Wohnungsabnahme/-übergabe. Etwa vier Stunden benötige das Aufladen eines leeren Akkus auf dem Firmengelände an der Helmshäger Straße. Und Danilo Wessel fügt hinzu: „Ich überlege wirklich, ob ich privat nicht auch wechsele.“

Die Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Vorpommern-Greifswald. Quelle: OZ-Grafik/Benjamin Barz

Damit würde er zur großen Minderheit in der Bevölkerung zählen. Denn Otto Normalverbraucher fährt immer noch Diesel oder Benzin. Da kann die Bundespolitik noch so viel trommeln. Die aktuelle Umweltprämie von 9000 Euro (inklusive Herstellerbonus) macht den Kauf eines solchen Wagens zwar attraktiver, letztlich ist er in der Anschaffung aber immer noch teurer als ein vergleichbares Verbrennerfahrzeug. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald fahren gerade einmal 212 reine E-Autos plus 1262 Hybridfahrzeuge – macht zusammen einen Anteil von 1,2 Prozent aller Fahrzeuge. Allerdings zeigt sich, dass in Firmen und Verwaltungen ein Umdenken einsetzt.

Elektromobilität Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind 118 745 Pkw zugelassen, davon gerade einmal 212 reine Elektrofahrzeuge – das macht 0,18 Prozent aus. Auch MV ist im Bundesvergleich abgeschlagen: Während in Thüringen (2,2 Mio. Einwohner, 1,19 Mio. Pkw) im Januar dieses Jahres rund 3260 E-Fahrzeuge zugelassen waren, 0,27 Prozent der Pkw, waren es in MV (1,6 Mio. Einwohner, 865 000 Pkw) gerade einmal 1000 E-Autos – macht 0,12 Prozent der zugelassenen Pkw. In Bayern werden immerhin schon 0,38 Prozent aller zugelassenen Pkw rein elektrisch betrieben – ein Spitzenplatz. Das Netz an Ladestationen für E-Autos wird zwar bundesweit ausgebaut, dennoch ist die Leistung sehr unterschiedlich und wirkt daher auch abschreckend: Die einfachsten öffentlichen Ladesäulen benötigen für eine komplette Aufladung etwa vier Stunden. An Schnellladesäulen, die einen speziellen Anschluss am E-Auto voraussetzten, reicht auch rund eine Stunde. Das Nonplusultra sind die Stationen des Herstellers Tesla, da ist das Auto bereits nach 30 Minuten wieder voll einsatzfähig. Das Aufladen funktioniert aber auch zu Hause: Mit einer herkömmlichen Haushaltssteckdose dauert eine Aufladung an die 14 Stunden.

Die WVG will konsequent umrüsten

Der weiße Flitzer, den Wessel jetzt fährt, gehört neben zwei weiteren Fahrzeugen des gleichen Typs seit neuestem zur Flotte des Unternehmensverbundes der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG). „Damit steigen wir schrittweise auf die Elektromobilität um“, kündigt WVG-Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit an. Abhängig von bestehenden Leasingverträgen werde der Fuhrpark sukzessive auf die umweltfreundliche Antriebsart umgestellt. Allerdings nur dort, wo es sinnvoll ist. „Im Verbund haben wir auch viele Nutzfahrzeuge“, sagt Andreas Koch, Leiter Wohnungswirtschaft. In dem Bereich gebe es von der Autoindustrie noch keine wirklichen Alternativen. Doch die 22 Benzin-Pkw im Fuhrpark sollen in den nächsten Jahren weichen. „Unsere Mitarbeiter finden die neuen E-Autos nach den ersten Fahrten richtig gut“, verrät Klimaschutzbeauftragter Mario Pitzschel. „Das Problem allerdings ist, diese Fahrzeuge zu bekommen. Die Automobilindustrie kann den Bedarf nicht decken, die Lieferzeit ist sehr lang“, verdeutlicht er.

Zwei Ladesäulen auf dem Firmengelände in der Helmshäger Straße ermöglichen das gleichzeitige Aufladen von vier e-Autos. Im Bild OB Stefan Fassbinder, DLG-Mitarbeiter Danilo Wessel, WVG-Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Mundt und WVG-Chef Klaus-Peter Adomeit. Quelle: Petra Hase

WGG: Nachhaltigkeit nicht geklärt

Die Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald, die über 28 Dienstfahrzeuge verfügt, setzt bislang noch nicht auf E-Mobilität. Allerdings beschäftige sich die Führung seit Langem mit dem Thema, versichert Finanzvorstand Klaas Schäfer: „Für Stadtfahrten und kurze Strecken, die unsere Betriebshandwerker, unsere Mitarbeiter in der Hausverwaltung und in der Vermietung täglich durchführen, wäre ein E-Fahrzeug auf den ersten Blick ideal“, sagt er. Doch bislang habe es kaum Leasingangebote von Autoherstellern für E-Autos gegeben, das ändere sich nun langsam. „Trotzdem treiben uns viele Fragen über die Nachhaltigkeit dieser Technologie um: Sind E-Motoren in Fahrzeugen vielleicht nur eine Brückentechnologie, wie sieht die Entwicklung bei Wasserstoffantrieben aus? Wie umweltfreundlich und ressourcenschonend ist die Herstellung der Batterien? Wie wird der Strom erzeugt, der die Akkus lädt“, gibt Schäfer zu bedenken. Der beste Weg sei deshalb, auf Autos zu verzichten, wo es geht. „Daher haben wir 24 Betriebsfahrräder angeschafft, die von unseren Mitarbeitern sehr gut genutzt werden.“

Kein E-Auto beim Landkreis

Und wie schaut es mit der E-Mobilität beim Landkreis Vorpommern-Greifswald aus? Fehlanzeige! „Bei den Strecken, die unsere Mitarbeiter im Dienst bewältigen müssen, machen E-Autos mit den am Markt befindlichen Modellen aufgrund der begrenzten Reichweite und den erforderlichen Ladezyklen schlicht keinen Sinn“, stellt Kreissprecher Achim Froitzheim klar. Der Kreis sei für ein Gebiet von rund 4000 Quadratkilometern zuständig. Die Nord-Süd-Ausdehnung betrage deutlich über 150 Kilometer. Aus diesem Grunde könne die Verwaltung E-Fahrzeuge mit den momentan vorhandenen Leistungsparametern nicht sinnvoll einsetzen. Der Kreis verfüge über 54 allgemeine Fahrzeuge, hinzu kämen weitere Arbeitsfahrzeuge im Kataster- und Vermessungsamt, Veterinäramt, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, wo Stromer schlichtweg nicht zu gebrauchen seien.

Hansestadt setzt auf E-Mobilität

Die Hansestadt Greifswald mit ihrem grünen Oberbürgermeister Stefan Fassbinder setzt indes ganz stark auf Elektromobilität. Im August wurde das erste E-Auto angeschafft, ein Kia e-Soul. Bei einer Akkukapazität von 64 kWh seien 300 km Reichweite realistisch. Daher sollen mit dem neuen Flitzer beispielsweise auch notwendige Dienstfahrten innerhalb von MV unternommen werden. Ein zweites E-Auto kam im September hinzu, für weitere zwei Stromer läuft das Beschaffungsverfahren. Die Autos ersetzen allesamt Verbrennerfahrzeuge und sind Teil des neuen Fuhrparkkonzepts.

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder mit dem neuen E-Auto der Hansestadt Quelle: HGW

Demnach soll die Flotte der Kernverwaltung um etwa ein Drittel reduziert werden und künftig zum größten Teil aus E-Fahrzeugen bestehen. Auch die Anschaffung von E-Bikes gehört zum Konzept. „Ziel ist es, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und die ökologische Gesamtbilanz der Verwaltung zu verbessern. Innerhalb der Stadt soll das hauptsächlich über einen höheren Radfahreranteil gelingen“, so Stadtsprecherin Andrea Reimann. Der Fuhrpark sei jedoch nur ein kleiner Baustein im großen Masterplan Klimaschutz der Hansestadt. „Es geht darum, die Gesamtbilanz von Luftemissionen der Stadtverwaltung so zu verringern, dass sie einen relevanten Beitrag zu den lokalen und nationalen Klimaschutzzielen leisten kann“, sagt Fassbinder. Privat fährt er, auch wenn er in der Regel radelnd durch die Stadt tourt, übrigens noch ein Verbrennerfahrzeug. Er nutze den Wagen extrem selten – wenn, dann mit der ganzen Familie. Carsharing wäre eine gute Alternative, so der OB, allerdings gebe es in Greifswald noch kein Carsharing-Auto für große Familien.

E-Auto der Uni seit Jahren beliebt

Die Universität Greifswald entschied sich bereits 2014 für ein E-Fahrzeug: ein VW e-up. Allerdings kam seither auch kein Weiteres hinzu. Das Fahrzeug, das etwa 20 000 km gefahren sei, werde von der Verwaltung vor allem für Stadtfahrten genutzt. „Es ist beim Personal sehr beliebt und in sechs Jahren war kein Werkstattbesuch notwendig“, berichtet Unisprecher Jan Meßerschmidt, außer für den regulären Service. Der Fuhrpark bestehe vor allem aus Kleinbussen und Transportern. Da gebe es zum einen noch keine geeigneten E-Fahrzeuge. Zum anderen würden die Fahrzeuge vor allem für längere Dienstreisen und Exkursionen genutzt. Und dafür sei die vorhandene Infrastruktur an Ladestationen im Land bekanntlich noch mangelhaft.

