Edelstahlnetz und neuer Zaun: Peenemünder Nazi-Ruine wird gesichert

Peenemünde

Nach sieben Jahren soll die Peenemünder Hauptstraße in Höhe des Sauerstoffwerks im Sommer wieder vollständig befahrbar sein. „Dann hat das Drama endlich ein Ende“, sagt Michael Gericke, Geschäftsführer des Historisch-Technischen Museums (HTM) Peenemünde. Seit 2013 ist die Zufahrt zum Peenemünder Hafen in dem Bereich nur halbseitig möglich, weil von der 73 Meter langen Ruine aus der Nazizeit eine Gefahr ausgeht. Teile der Klinkerfassade sind herausgebrochen, das Dach an vielen Stellen nicht mehr vorhanden. „Mit den aktuellen Sicherungsmaßnahmen können wir die Einschränkung endlich aufheben“, so Gericke.

Für Baufreiheit rund um das denkmalgeschützte Gebäude sorgt in diesen Tagen die Zirchower Firma Baumdienst & Service Usedom. „Wir befreien das gesamte Gelände von Bäumen und Wildwuchs“, sagt Firmenchef Axel Beyer, der bis Ende Februar fertig sein muss. „Dann endet die Fällperiode“, so Beyer, dessen Mitarbeiter zunächst die Gebäudefront in der Lindenstraße freigeräumt haben. Hier standen größtenteils Pappeln und Ahorn, die gefällt werden mussten. Kleine Bäume und Sträucher landen als Hackschnitzel in Heizkraftwerken, das Stammholz wird zu Brennholz aufgearbeitet. Die Zirchower kommen mit ihrer Technik gut voran. „Schwierig wird es auf der Seite der Hauptstraße. Da haben wir weniger Bewegungsfreiheit“, sagt Beyer.

80 000 Euro aus dem Denkmalpflege-Etat

Für die Sicherung hat die Gemeinde Peenemünde knapp 80 000 Euro aus dem Denkmalpflege-Etat des Landes bekommen. Neben den Baumfällarbeiten soll der absturzgefährdete Fassadenteil auf der Seite der Hauptstraße mit einem engmaschigen Edelstahlnetz gesichert werden. „Rund um das Sauerstoffwerk wird es einen neuen zwei Meter hohen Stabgitterzaun geben“, kündigt Gericke an.

Das Sauerstoffwerk ist eines der prägenden Gebäude des Ortes. Es ging 1942 in Betrieb, weil für die in Peenemünde entwickelte Rakete A4 (V2) in der Heeresversuchsanstalt der Nazis flüssiger Sauerstoff benötigt wurde. Nach dem Krieg wurde das Gebäude zum Teil demontiert und teilweise gesprengt.

„Die Notsicherung ist ein wichtiger Schritt in Richtung Erhalt des Gebäudes. Nun ist es wieder frei sichtbar. Das schafft eine Akzeptanz im Ort“, sagt Gemeindevertreter Tom Schaller (Wählergruppe Peenemünde Aktiv). Viele Einwohner sind bei dem Gebäude hin- und hergerissen – Abriss oder Erhalt? „Vom Denkmalschutz kam die klare Aussage, dass es einen Abriss nicht geben wird“, so Schaller. Sein Fraktionskollege Detlev Löll hatte im vergangenen Jahr einen Weg aufgezeichnet, wie die Hinterlassenschaft aus der braunen Zeit wieder einer Nutzung zugeführt werden könnte. Seine Idee beinhaltet fünf Säulen: Museale Nutzung unter der Regie des HTM mit Edutainmentbereich, Forschungs- und Schulungseinrichtung sowie Kultur- und Veranstaltungsbereich. Erste Kostenschätzung: 26 Millionen Euro.

Grundsicherung kostet über zwei Millionen Euro

Vor dieser Vision steht aber die denkmalschutzfachliche Grundsicherung der Ruine, die weit mehr als zwei Millionen Euro kosten dürfte. „Noch immer liegen die Anträge bei Bund und Land, jeweils 1,2 Millionen Euro für die Grundsicherung zu bekommen. Mit den aktuellen Maßnahmen setzen wir ein Zeichen“, sagt HTM-Chef Michael Gericke.

Die Gemeinde Peenemünde ist mit der Sicherung des Sauerstoffwerks finanziell überfordert. Bislang gibt es auch keinen Plan, wie die Ruine genutzt werden kann. Damit wieder Bewegung in die Sache kommt, hatte die Kommune im Februar 2018 den Beschluss gefasst, das Sauerstoffwerk abzureißen. Widerstand gab es von der Denkmalschutzbehörde.

Das Sauerstoffwerk ist eine von 23 Stationen der Peenemünder Denkmallandschaft. „Es ist als Einheit mit dem Kraftwerk zu sehen“, so Gericke. Ein Teil des Kraftwerks wird heute vom Historisch-Technischen Museum Peenemünde genutzt. In der ehemaligen Turbinenhalle finden regelmäßig Konzerte statt.

Mehr zum Thema:

Von Henrik Nitzsche