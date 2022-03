Ahlbeck/Eggesin

Ein Mann ist am Samstagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 28 zwischen Ahlbeck und Eggesin im Landkreis Vorpommern-Greifswald ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 30-Jährige aus der Region mit seinem Wagen am Morgen beim Durchfahren einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und landete kopfüber in einem angrenzenden Wassergraben.

Die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst wurden gegen 7 Uhr alarmiert. Sie konnten anfangs jedoch keine Person im oder am Fahrzeug antreffen. Daraufhin wurden ein Polizeihubschrauber und Fährtenhunde zum Unfallort beordert.

Fahrer nicht mehr im Auto

Erst die Besatzung des angeforderten Polizeihubschraubers entdeckte eine regungslose Person wenige Meter neben der Unfallstelle im hohen Gras. Der herbeigerufene Notarzt konnte bei dem jungen Mann nur noch den Tod feststellen.

Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde Fachgutachter der Dekra an den Unfallort angefordert. Für die Bergung der Wracks kam es zu einer Vollsperrung an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Totalschaden.

Von Christopher Niemann