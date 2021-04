Ehemalige Bernsteinprinzessin Mandy Schmurr nun glückliche Mama 

Heringsdorf

Einen großen Anteil an der Durchführung der tollen Spielfeste am Heringsdorfer Fischerstrand, hatte in den letzten Jahren Mandy Schmurr vom Eigenbetrieb der Kaiserbäder. Seit zehn Jahren ist die einstige Bernsteinprinzessin ein Teil des Betriebes. Die in Berlin geborene junge Frau, kam mit zehn Jahren auf die Insel, ist hier längst heimisch geworden. Mit ihrem Freund Maik wohnt sie in Heringsdorf. Ihr Sohn Jonas ist der Sonnenschein der glücklichen Familie. Bei Spaziergängen ist auch der Vierbeiner Selina immer dabei. Ihr gemeinsames Hobby ist das Reisen. Gern erinnert sie sich an einen Urlaub in Mexiko, die Reise mit dem Wohnmobil nach Italien soll möglichst bald wiederholt werden. Sie vermisst den Loddiner Karneval, Kinobesuche, Tanzen zu gehen oder mit Freunden zusammen zu sein. „Endlich wieder von uns geplante und stattfindende Veranstaltungen zu erleben, es wäre so schön“, sagt sie.

Von Hannes Ewert