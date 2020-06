Florian Scheffler ist in 14 Jahren vom Realschüler zum Chef der Baltic Distillery in Dettmannsdorf aufgestiegen – nur zwei Kilometer von seinem Heimatort entfernt. Dort produziert die größte Destille im Norden nun Alkohol für den polnischen Markt.

Die Baltic Distillery in Dettmannsdorf ist die größte Destille in Norddeutschland. In der hochindustriellen Anlage werden jährlich 20 Millionen Liter neutraler Alkohol produziert. Quelle: Baltic Distillery