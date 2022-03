Neubau in Zempin - Vision für ehemaliges Edeka-Gelände in Zempin: So kann es aussehen

Nach mehr als eineinhalb Jahren Stillstand gibt es für das Gelände des ehemaligen Frischemarktes in Zempin die ersten Pläne. Die Gemeinde ist auch einen wesentlichen Schritt weitergekommen, das Gelände des ehemaligen Edeka-Marktes in Zempin könnte entwickelt werden.