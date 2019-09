Kostenlos bis 15:28 Uhr Autoren der Stadtchronik geehrt Eine Eintragung ins Ehrenbuch der Stadt ist erfolgt. Die Stadtchronik, ein sehr schönes und lesenswertes Buch hat sofort nach der Vorstellung in der Usedomer Kirche viele Liebhaber gefunden.

Gottfried Ehrig, Erwin Putzke (v. l.) und Roland Voth (stehend) sind die ersten Usedomer, die sich in ein Ehrenbuch der Stadt eintragen durften. Damit wird ihre Arbeit an einer umfänglichen Chronik gewürdigt, die am Sonntag in der Marien-Kirche vorgestellt wurde. Quelle: Ingrid Nadler