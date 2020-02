Eigenbetrieb Kaiserbäder hat fünf neue Azubis sicher

Bansin

Ab Sommer 2020 hat der Eigenbetrieb Kaiserbäder fünf neue Auszubildende sicher. Am Mittwochnachmittag unterzeichneten fünf junge Leute aus den Kaiserbädern ihre Ausbildungsverträge mit dem kommunalen Tourismusdienstleister. Kurdirektor Thomas Heilmann beglückwünschte die künftigen Azubis, die sich „aus einer Vielzahl an Bewerbungen“ durchgesetzt hätten. Gleichzeitig zeigte er sich zufrieden darüber, schon so frühzeitig Vollzug bei der Lehrstellenbesetzung vermelden zu können.

Lucas Schröder aus Ahlbeck wird am 1. September eine Ausbildung zum Kaufmann für Tourismus und Freizeit beginnen. Er kennt bereits die Touristeninformation in Ahlbeck von einem Schulpraktikum. „Das hat viel Spaß gemacht“, sagt Lucas, der im vergangenen Jahr die Schule beendete und derzeit in einem Supermarkt jobbt. Auch Lisa Eckart aus Gothen hat bereits die Schule hinter sich. Nach dem Abi 2019 hatte sie einen anderen Ausbildungsberuf begonnen, den sie jedoch abbrechen wird. Beim Eigenbetrieb hofft die junge Dame, „dass ich hier sehr groß aufblühe und der Beruf mir sehr viel Spaß machen wird.“

Vor der Lehre Schulpraktikum absolviert

Die Dritte im Bunde mit dem Lehrberuf „Kauffrau für Tourismus und Freizeit“ ist Kim Niefünd aus Ahlbeck. Sie wird im Sommer die Europaschule mit der Mittleren Reife verlassen. Auch sie hatte schon mal beim Eigenbetrieb reingeschnuppert. „Der Probetag hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe gemerkt, dass es wirklich mein Beruf ist“, ist sie überzeugt. Für Hannes Labahn aus Bansin beginnt die Lehrzeit schon einen Monat früher. Der Nachwuchskicker des FC Insel Usedom wird eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann beim Eigenbetrieb antreten. Auch er ist im vergangenen Jahr von der Schule abgegangen und absolviert derzeit ein Überbrückungsjahr in der 11. Klasse. „Nach der 10. Klasse wurde die Lehrstelle nicht angeboten“, gibt er als Begründung an. Was ihn erwartet, weiß auch Hannes von einem Schulpraktikum beim Eigenbetrieb in Bansin.

Ebenfalls aus Bansin kommt Max Gürgens, der sich in dieser Saison fest in die Oberligamannschaft des HSV Insel Usedom gespielt hat. Der Linksaußen des Handballvereins hat 2019 sein Abi gemacht und danach ein Verwaltungsstudium in Güstrow begonnen. Das liegt ihm aber so gar nicht. „Es ist zu theoretisch. Ich wollte Kontakt mit Leuten haben“, sagt der künftige Azubi zum Kaufmann für Sport und Fitness. Für Max beginnt die Lehrzeit ebenfalls am 1. August.

Gute Chancen für eine Festeinstellung

Wie Nicole Krentz vom Eigenbetrieb Kaiserbäder mitteilt, werden ab Sommer 13 Auszubildende bei der kommunalen Einrichtung beschäftigt sein. „Wir sind gut aufgestellt mit Ausbildern. Fünf Kollegen haben einen Ausbilderschein gemacht. Ziel ist, dass wir in jeder Abteilung Ausbilder haben, um eine bestmögliche Ausbildung zu gewährleisten“, so die Verwaltungsmitarbeiterin. Außerdem ließ sie wissen: „Wir haben uns bei der IHK als Top-Ausbildungsbetrieb 2020 beworben.“

Gute Chancen, übernommen zu werden, räumt Kurdirektor Thomas Heilmann den Neuen ein. „Im letzten Ausbildungsjahr konnten wir alle übernehmen. In der Alterspyramide sind einige Leute, die gehen. Von daher sieht es gar nicht so schlecht aus“, macht er Mut.

Von Dietmar Pühler