Greifswald

Wer von der Kreisstadt entspannt ins Umland radeln will, hat momentan schlechte Karten. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Demonstrationen der Bürger an den Zufahrtsstraßen. Touristiker fordern gebetsmühlenhaft Verbesserungen. Für 2020 ist ein kleiner Bauboom angekündigt. Aber nicht alle Ankündigungen werden...