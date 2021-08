Wahlkampf - Ein Berufsstand in Not: Heißer Fischer-Talk mit Julia Klöckner in Freest

Abwrackprämie, Fischfangquote, Kormorane, Robben, fehlende Wertschätzung – die Liste der Themen war lang, die Mitglieder der Freester Fischereigenossenschaft mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sowie Bundes- und Landtagskandidaten der Christdemokraten zu besprechen hatten.