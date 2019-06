Heringsdorf

Das 20. Internationale Kleinkunstfestival Insel Usedom ist Geschichte und somit auch das „Varieté am Meer“, das ganz im Zeichen des 20. Geburtstages stand. So gab es zur Pause ein „Happy Birthday“-Ständchen und eine Geburtstagstorte für das Publikum. Die bezaubernde Moderatorin des Abends, Chantall, stieß zum Schluss mit einem Gläschen Sekt auf 20 Jahre große Kunst auf kleinstem Raum an.

Dazwischen servierten die ausgewählten Künstler im ausverkauften Kaiserbädersaal eine Gala vom Feinsten. Man könnte auch von einer Preisträger-Gala sprechen, denn fünf von acht späteren Preisträgern des spartenoffenen Kleinkunstfestivals zeigten auf der Bühne Teile ihrer Shows.

So etwa Naoto Okama. Der Japaner ist zweifacher Weltmeister im Jo-Jo-Spiel. Im Kaiserbädersaal beeindruckte er einmal mehr mit einer Speedvorführung, die gespickt war mit Tricks und perfektem Timing. Mit dem Duo Charisma aus Berlin standen ebenfalls doppelte Preisträger auf der Bühne. Draußen auf der Promenade zeigten die beiden eine Trapezshow an der Feuerwehrleiter, im Saal gekonnte Artistik mit schwierigen Hebefiguren.

Zur Galerie Das „Varieté am Meer“ im Kaiserbädersaal des Heringsdorfer Maritim-Hotels bot den Kleinkünstlern eine besondere Plattform.

Für Lachsalven sorgte danach der US-Amerikaner Jeff Hess mit seinen beiden durchgeknallten Slapsticknummern. Urkomisch waren sowohl das Motocross-Fahren mit einem Motorrad, das nur aus einem Fahrradlenker bestand, als auch das Tennisspiel ohne Ball, dafür in Zeitlupe.

Für eine ruhige Stimmung sorgten Felice & Cortes Young, die mit wunderschönen selbstkomponierten Songs und träumerischen Geschichten verzauberten. Rasant wurde es dann wieder mit den „Funky Monkeys“. Die drei Jungs aus Brasilien, Vietnam und Berlin zeigten atemberaubende Artistik an einer fünf Meter hohen Stange. Abgerundet wurde das Varieté am Meer durch Urgesteine des Festivals, dem Duo Diagonal aus Bochum und Herrn Böswetter (alias Franz Lasch) aus Potsdam.

Dietmar Pühler