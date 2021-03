Ein große Frauentagsparty war im März 2020 das letzte Event in dem beliebten Tanzschuppen am Ortseingang von Zinnowitz, dann kam der Lockdown. Der Eigentümer musste Hartz IV beantragen, konnte den Fortbestand des Hühnerstalls durch Corona-Hilfen aber bislang retten. So soll es nun weitergehen.