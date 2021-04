Greifswald

Den allerletzten Arbeitstag hatte sich Uwe Schröder auch anders ausgemalt – vielleicht mit vielen neugierigen Besuchern im Pommerschen Landesmuseum, seinem „Baby“, dem er 1995 als Aufbauleiter auf die Welt verhalf. Aufgrund der Corona-Pandemie wird es für den Direktor des Hauses am Freitag jedoch ein stiller Abschied in den Ruhestand. Die Türen des Museums sind verschlossen. Bitter für den 67-jährigen Historiker und sein kleines Team, da doch gerade erst die landesgeschichtliche Dauerausstellung über Pommern vollendet und Anfang April eröffnet wurde.

An Pommern hängt Schröders Herz, auch wenn er 1953 im mecklenburgischen Wismar geboren wurde: Sein Vater stammt aus Hinterpommern. Bereits zu DDR-Zeiten, nach dem Studium an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, erforschte er im Zuge seiner Promotion die Geschichte dieses Landstrichs. Der Fokus des Themas lag auf den Vorbereitungen des Zweiten Weltkrieges. Doch der Pommernbegriff spielte in der ostdeutschen Republik zu jener Zeit keine Rolle. Die Staatsoberen hatten ihn erfolgreich aus dem Sprachgebrauch gestrichen. „Erst ein Jahr vor der Wende, 1988, ging es das erste Mal während einer großen Konferenz mit der Theologischen Fakultät der Universität um Pommern im 20. Jahrhundert“, blickt Uwe Schröder zurück.

Schätze der historischen Kulturregion bewahren

Nach der friedlichen Revolution und deutschen Wiedervereinigung rückte Pommern hierzulande wieder ins Bewusstsein der Menschen. Die Heimatverbundenheit erhielt ihren Namen zurück, wovon noch heute viele der damals neu gegründeten Unternehmen künden. Es wuchs das Interesse, einen Ort zu schaffen, der sich ganz den Pommern und ihrer Historie widmet. Schröder nahm 1995 an einem Ausschreibungsverfahren teil. „Von den 150 Bewerbern hatten nur drei eine ostdeutsche Biografie“, erzählt er. Dass er das Rennen machte, überraschte ihn selbst: „Per Post bekam ich nach einem Bewerbungsgespräch in Lübeck-Travemünde plötzlich meinen Arbeitsvertrag – mit dem Auftrag, alles für den Aufbau eines Pommerschen Landesmuseums zu tun“, erinnert er. Ein Jahr später gründeten der Bund, das Land MV, die Hansestadt Greifswald und die Universität, die Stiftung Pommern in Kiel sowie die Pommersche Landsmannschaft e.V. gemeinsam die Stiftung Pommersches Landesmuseum. Auf der Grundlage des Bundesvertriebenengesetzes war und ist es Stiftungszweck, die Geschichte, Kunst und Kultur der historischen Region Pommern zu sammeln, zu bewahren, zu präsentieren und zu dokumentieren. „Satzungsauftrag ist ebenso, einen Beitrag zur Verständigung und Zusammenarbeit mit den polnischen Nachbarn sowie den historischen Partnern Schweden und Dänemark zu leisten“, sagt der Museumsdirektor.

Das Pommersche Landesmuseum im Herzen der Hansestadt Greifswald. Quelle: Petra Hase

Nachts mit der Polizei die Gemälde aus Kiel geholt

Doch wo anfangen? Der Standort des Museums mit dem ehemaligen Franziskanerkloster stand schon früh fest. „Ich weiß noch, als Jürgen Drenckhan, damals Kultursenator, und ich die Investitionssumme erfuhren und wir uns tief in die Augen schauten: 40 Millionen D-Mark waren damals eine gewaltige Summe“, sagt Schröder. Ein Architektenwettbewerb wurde ausgelobt. Das Planungsbüro Sunder-Plassmann siegte und heimste im Jahr 2000, als die Gemäldegalerie im Quistorpbau eingeweiht wurde, den Landesbaupreis ein. Die FAZ titelte: „... eine der schönsten Galerien Deutschlands...“

Die Allee bei Arles von Vincent vag Gogh gehört zu den wertvollsten Objektes des Pommersches Landesmuseum Quelle: Petra Hase

Zuvor jedoch galt es, Objekte nach Greifswald zu holen. Der Bund, der sich heute noch mit 50 Prozent an den Kosten beteilige, habe viele Wege geebnet. „Auch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz war von Anfang an ein wichtiger Partner“, betont Schröder. Als klar war, dass die in Kiel aufbewahrte Stettiner Gemäldesammlung wieder nach Pommern gelangen soll, machten sich die Greifswalder auf den Weg. „Wir fuhren nachts. Die Laster mit den hochkarätigen Bildern eskortiert von der Polizei, in deren Fahrzeugtür die MPi griffbereit“, erinnert sich Uwe Schröder an die Fahrten mit seinen Kollegen.

Galerie der Romantik wird kommen

2005 schließlich konnte der erste Teil der landesgeschichtlichen Dauerausstellung eingeweiht werden, fünf Jahre später der zweite. 2015 sollte der letzte folgen: Pommern im 20. Jahrhundert. „Dass dies erst 2021 gelingt, hätte ich nicht gedacht. Aber die Mittel dafür wurden erst 2018 bewilligt“, begründet Schröder den späten Start. Auch die Galerie der Romantik wird er nicht mehr als Museumschef einweihen. „Auch sie sollte schon fertig sein“, bedauert er die finanziellen und baulichen Verzögerungen. „Aber zumindest ist eine Zäsur gesetzt“, gibt er sich zuversichtlich, dass der geplante Anbau zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich, bedeutendster Sohn Greifswalds, 2024 fertig ist. Denn die Planungen lägen jetzt bei der Genehmigungsbehörde.

Croyteppich gehört zu den wertvollsten Objekten

In diese Galerie legt schließlich Birte Frenssen, promovierte Kunsthistorikerin und stellvertretende Museumsleiterin, seit Jahren ihr ganzes Herzblut. So, wie auch die Historiker Gunther Dehnert und Heiko Wartenberg sowie die Museologen Mario Scarabis und Kai Kornow mit ihrer oft sisyphusartigen Arbeit dafür stehen, dass Gäste des Hauses immer wieder ins Schwärmen geraten. Über Jahre, zum Teil über Jahrzehnte haben sie als Team, unterstützt von polnischen Kollegen, die Schätze Pommerns gehoben. „Die Korsettstangen bilden die Objekte der Stiftung Pommern, der Croyteppich, Rektormantel und Zepter der Universität sowie der Bestand des früheren Stadtmuseums“, sagt Schröder. Aber tausende andere Schätze machen das Ganze erst komplett. Dank eines großen Wohlwollens vieler Museen und privater Leihgeber verfüge das Landesmuseum über unzählig tolle Exponate. Wobei die wertvollen Gemälde von Friedrich, van Gogh oder Frans Hals, Carl Gustav Carus und Johan Christian Dahl sicher nach wie vor zu den größten Besuchermagneten zählen.

Kunsthistorikerin Birte Frenssen mit „Swinemünde bei Mondschein“. Das Gemälde des norwegischen Landschaftsmalers Johan Christian Dahl hat das PommerschesLandesmuseum 2012 erworben. Quelle: Petra Hase

Auswanderungswelle und pommersche Bräuche

Schröders persönliche Highlights? „Der Ausstellungsteil über die Auswanderungswelle“, verrät er. Zwischen 1840 und 1910 verließen 740 000 Pommern ihre Heimat, davon rund 330 000 nach Übersee. Seine Reisen nach Brasilien und Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin, die Kontakte zu den Nachfahren der Auswanderer, ihre Schicksalsschläge und das Hochhalten pommerscher Bräuche bis in die heutige Zeit ... all das fasziniere ihn.

Unschön, dass Uwe Schröder beim Abschied nicht weiß, wer seine Nachfolge antritt. „Es wird eine neue Ausschreibung geben“, sagt er knapp, ohne ins Detail gehen zu wollen. Der zuständige Stiftungsrat konnte sich bislang nicht auf eine Person einigen. Auf seinen Ruhestand mit Frau, Kindern und Enkeln freue er sich trotzdem, auf die Fahrten mit dem Segelboot. Wo das liegt? An Usedoms Küste – in Pommern also, wo sonst!

Von Petra Hase