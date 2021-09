Camin

Im Domarchiv und im Dommuseum des Camminer Doms, früher auch die Camminer Schatzkammer genannt, werden heute Silberkelche, Münzen und Messgewänder ausgestellt. Bis zum Jahre 1945 hingegen lagerten hier das in mehr als 700 Jahren angesammelte historische kirchliche Gerät, wertvolle Kunstwerke und Raritäten aus dem Orient. Die einzigartige Sammlung enthielt u.a. einen Bischofsstab (um 1300), ein Parcificalkreuz (um 1450), ein Kruzifix (um 1200) und eine Mitra (um 1400). Auch Reliquien hatten hier ihren Platz gefunden.

Die größte Kostbarkeit in der Camminer Schatzkammer war ein im Mammen-Stil der Wikingerzeit um 1000 nach Christi von einem nordischen Künstler angefertigter Reliquienschrein, der sogenannte Cordula-Schrein, in dem einst die Gebeine der heiligen Cordula aufbewahrt wurden. Cordula (gestorben um 304 oder um 451) zählt zu den Jungfrauen - der Legende nach sollen es mehr als zehntausend gewesen sein - die gemeinsam mit der heiligen Ursula auf einem Schiff aus England gekommen waren und in Köln das Martyrium erlitten. Sie hatte sich zunächst im unteren Schiffsraum versteckt, ging aber am nächsten Morgen freiwillig ins Lager der Hunnen und wurde dort ebenfalls getötet.

Der ovale Holzkasten in den Maßen 63 x 26 x 33 cm war mit 22 unregelmäßigen viereckigen Platten aus Elchgeweih belegt, die von vergoldete Bronzebändern zusammengehalten wurden. An den Schnittpunkten der Bänder befanden sich Tierköpfe. Die Platten und die Bronzebänder waren ebenfalls mit zahlreichen Tierornamenten bedeckt. Möglicherweise ist das Dekor des Schreins den Schnitzereien bzw. Malereien an den echten wikingerzeitlichen, schiffsförmigen Hallenhäusern nachempfunden worden. Fast sagenhaft muten die Erzählungen über die Herkunft des Cordula-Schreins an. Nach neueren Auffassungen kam er als Geschenk des Bischofs Asker von Lund an Otto von Bamberg nach Cammin.

Ein Beutestück des Pommernherzogs Ratibor?

Nordische Historiker vertreten hingegen die Auffassung, dass der kostbare Schrein im Jahre 1135, während des Vergeltungszuges der Pommern nach Norwegen von Herzog Ratibor I. erbeutet wurde.

Auch das Verschwinden des Domschatzes im Jahre 1945 liegt im Dunkeln. Es gibt mehrere Erklärungen für sein Schicksal. So sollen die Fahrzeuge, mit denen er in Sicherheit gebracht werden sollte, in ein Panzergefecht geraten und zerstört worden sein. Und weiter: Der Schatz wurde mit einem Planwagen in Richtung Westen transportiert. Bei Parlowkrug ging der Schatz verloren.

Der Wert des Schreins lässt sich auch daran ermessen, dass sich Nachbildungen im Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz, im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, im Dänischen Nationalmuseum in Kopenhagen und im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald befinden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Original des berühmten Schreins eines Tages wieder auftaucht. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Kreuzgang des Camminer Doms Quelle: Erwin Rosenthal

Von Erwin Rosenthal