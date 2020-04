Ein Riesenknall: So haben diese Usedomer Sprengung der Karniner Brücke erlebt

Karnin

Um die Mittagszeit des 29. April 1945 zerriss eine gewaltige Detonation die Luft und die Pfeiler für die fünf festen Überbauten der Karniner Brücke stürzten ein. Fünf Zeitzeugen erinnern sich an dieser Stelle an den Tag der Sprengung der Karniner Brücke:

Erika Gruner, Jahrgang 1936, erinnert sich noch genau an die Sprengung. Quelle: privat

Erika Gruner, geb. Rebuck (Krankenschwester), geb. am 18.11.1936 in Usedom, wohnhaft in Guben. Sie war die Tochter des stellvertretenden Bahnhofsvorsteher von Usedom, Erich Rebuck. Zum Zeitpunkt der Sprengung am 29. April 1945 war sie in der Stadt Usedom.

„Es war ein Sonntag. Meine Schwester und ich hatten unsere guten Kleider. Wir spielten noch vor dem Mittagessen bei uns im Innenhof des Usedomer Bahnbeamtenhauses. Ein sehr lauter, eigenartiger, ohrenbetäubender Knall jagte uns einen großen Schreck ein. Unser Spiel war zu Ende. Wir rannten zu unseren Eltern. Vater sagte nur: „Das war die Brücke in Karnin!“ Wer weiß, was in diesem Moment in ihm vorging.“

Kurt Treetz erlebte noch die Sprengung der Karniner Brücke persönlich. Quelle: Günther Jikeli

Kurt Treetz (Kraftfahrer), geboren am 20.9. 1932 in Zecherin/Stadt Usedom, hier auch heute noch wohnhaft. Er war zum Zeitpunkt der Sprengung in Zecherin.

„Ich war mit meiner Großmutter und meinem jüngeren Bruder Otto allein zu Hause. Vater war im Volkssturm, Mutter war tot. Am Vormittag informierten Soldaten über die Sprengung, dann hörten wir den großen Knall. Am 28. April kamen bereits die ersten russischen Soldaten, die wurden aufs Festland zurückgedrängt. Eine SS-Einheit hat am Vormittag des 29. April auf dem Kampf auf dem Festland alle Häuser angesteckt, die Menschen waren bis in den Busch geflüchtet. Das Vieh war verbrannt, die Häuser bis auf zwei völlig zerstört. Am Abend des 29. hörten wir, dass die SS-Einheit auch die Anklamer Fähre abgebrannt hatte.“

Karl-Heinz Spiegel erlebte persönlich die Sprengung der Karniner Brücke Quelle: Günther Jikeli

Karl-Heinz Spiegel (Maschinist und Rohrschneider), geboren am 23.6. 1940, Anklamer Fähre, wohnhaft jetzt in Zecherin an der Zecheriner Brücke: „Wir wohnten auf der Anklamer Fähre. Der Riesenknall hat mich als Fünfjährigen so stark erschreckt, dass ich viele Jahre darunter gelitten habe. Bei jedem Knall bekam ich als Kind immer große Angst. Am Abend kam ein SS-Trupp und steckte alle Häuser und Stallungen samt Vieh an, auch unser Haus brannte vollständig ab. Wir mussten mit dem Boot nach Zecherin auf die Insel Usedom flüchten.“

Walter Genz, weiß noch genau, was am Tag der Brückensprengung passierte. . Quelle: Günther Jikeli

Walter Genz (Gastwirt der Traditionsgastwirtschaft „Vadder Genz“), geboren am 25.8.1933 in Mönchow auf Usedom, wohnhaft in Karnin:

„Am 28. April 1945 kamen Soldaten in unsere Gastwirtschaft in Karnin und forderten uns auf, das Haus zu verlassen. Denn die Brücke in Karnin werde am 29.4. gesprengt. Wir gingen zu Verwandten nach Westklüne. Am Mittag des 29. April war ich dort rechtzeitig auf einen Baum geklettert und verfolgte von dort den mächtigen Knall. Als wir nach der Sprengung wieder zu Hause waren, fanden wir unser Haus und den Saal von Granateinschlägen getroffen und weitgehend zerstört vor. Es hatte außer der Sprengung auch Schusswechsel über den Peenestrom zwischen russischen und deutschen Soldaten gegeben.“

Burghard Kruse, ist ebenfalls ein Zeitzeuge der Sprengung der Karniner Brücke. Quelle: Günther Jikeli

Dipl.-Ing. Burghard Kruse (Schiffbauer), geboren am 16.3.1934 in Stettin, war zur Zeit der Sprengung in Paske bei Usedom. Seine Mutter stammte aus Rosenhagen, seine Oma von der Anklamer Fähre. „Drei Tage vor der Sprengung waren meine Mutter und ich auf dem Kamp auf Geburtstagsbesuch.

Wir fuhren von Usedom mit dem Zug nach Karnin und gingen zu Fuß über die Brücke zum Kamp. Soldaten bewachten die Brücke. Die Sprengung war sichtbar vorbereitet. Um die Beton-Pfeiler waren Schlete als Rahmen gelegt. Darin schwammen jeweils mindestens drei Seeminen, um die Sprengkraft zu erhöhen. Während der Sprengung war ich bei Verwandten in Paske. Wir waren mit der Demontage des vorbereiteten Trekwagens zum Verlassen der Insel beschäftigt, was ja nicht mehr möglich war.“

Von Günther Jikeli