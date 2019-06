Heringsdorf

Geborstene Fensterscheiben, eingefallene Eingangstüren, Glasscherben auf dem Fußboden, bröckelnder Putz und teilweise abgebrochene Decken im Hausflur – die Villa „Haefke“ ist einer der letzten Schandflecke im Heringsdorfer Ortszentrum. In dem Gebäude in der Friedenstraße/Ecke Delbrückstraße wächst aus einer Wohnung im Obergeschoss bereits jede Menge Grün. Jetzt gibt es Hoffnung, dass daraus kein kleiner Wald wird. „Wir haben beim Landkreis einen Bauantrag gestellt. Geplant ist an der Stelle ein Suitenhotel“, sagt Harald Linde. Gemeinsam mit dem Architekturbüro Carstensen hat die Projektentwicklung Bäderimmobilien Harald Linde auf der Fläche ein modernes Ensemble konzipiert. „Im hochwertigen Bereich. Wir müssen uns im Ort auch weiter qualitativ zeigen“, so Linde, der gegenwärtig auch noch Vorsitzender des Heringsdorfer Bauausschusses ist.

Tiefgarage mit 54 Stellplätzen

Das Projekt sieht einen Viergeschosser mit 30 Suiten zwischen 45 und 95 Quadratmeter vor. „Alle mit Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und Kamin. Die Wohnungen sind auch verkäuflich. Im Erdgeschoss sind fünf Geschäfte geplant, dazu soll es einen großen Wellness-Bereich geben, auch Gastronomie ist vorgesehen“, so der Heringsdorfer. Auf zwei Ebenen sollen in einer Tiefgarage 54 Stellplätze geschaffen werden. Eigentümer sei Dr. Wulf Böttger, der bereits vor Jahren in Zinnowitz die „Villa Gruner“ sanieren ließ. Auch da arbeitete er bereits mit der Projektentwicklung von Linde zusammen.

Zurück nach Heringsdorf: „Vor acht Jahren wurde die Villa beim Amtsgericht in Wolgast zwangsversteigert. Herr Böttger bekam den Zuschlag“, sagt Linde, der für das Objekt im Herzen des Kaiserbades bereits vor Jahren eine Baugenehmigung hatte. In dem denkmalgeschützten Haus sollten 22 Wohnungen errichtet werden. „Letztendlich scheiterte es an der Größe der Dachflächenfenster. Wir konnten uns mit der Denkmalpflege nicht einigen“, so Linde. Weil in der Zwischenzeit die Villa Gruner in Zinnowitz aktuell wurde, lag das Heringsdorfer Projekt weiter in der Schublade – das Gebäude verfiel zusehends.

Geplanter Baustart im Herbst 2020

Für den Neubau des Suitenhotels – geschätzte Baukosten liegen bei maximal zehn Millionen Euro – müsse für die Ruine der Denkmalschutzstatus aufgehoben werden. „Wir haben inzwischen einen Abbruchantrag mit Gutachten eingereicht.“ Das Vorhaben steht morgen auch auf der Tagesordnung im Heringsdorfer Bauausschuss – allerdings im nichtöffentlichen Teil. Linde hofft, dass er bis Ende des Jahres vom Landkreis eine Baugenehmigung bekommen hat. „Wenn alles nach Plan läuft, könnte im Herbst 2020 der offizielle Baustart erfolgen und wir das Suitenhotel 2022 eröffnen.“

Für Linde wäre das neue Hotel auch ein Bestandteil des „Städtebaulichen Gesamtkonzepts Zentrum von Heringsdorf“, das er vor gut zwei Jahren vorstellte. Da geht es beispielsweise um die Friedenstraße als „erlebbare Einkaufsstraße“, die mit den weiteren Geschäften vom Suitenhotel dann bereits an der Ecke Friedenstraße/Delbrückstraße beginnt. Und Grün soll dann nur noch vor und zwischen den Häusern wachsen . . .

Geschichte zur Villa: Die Geschichte des Hausgrundstückes begann 1889, dem Jahr der Fertigstellung in der damaligen Wilhelmstraße 25/26 in neoklassizistischen Formen. Die alteingesessene Familie Haefke eröffnete ein Kaffee mit Pension und Bäckerei. Bis zur Wende wurde das Haus dann als Wohngrundstück genutzt. Der derzeitige Schandfleck, der seine Denkmaleigenschaft schon lange verloren hat, verdient es nach modernen architektonischen Gesichtspunkten der Umgebung angepasst, erneuert zu werden, so Ortschronist Fritz Spalink.

Henrik Nitzsche