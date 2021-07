Ein Vierteljahrhundert Vineta auf Usedom – wie alles begann!

Zinnowitz

Im Sommer 1995 – zum Saisonende des Theaterzelts „Chapeau Rouge“ in Heringsdorf veranstalteten die Mitarbeiter etwas Besonderes: die Vineta-Sage von sonorer Stimme gelesen, verbunden mit einer Laser-Show. Das war nicht geprobt und nur unter der Hand beworben. Auf dem Sportplatz in Heringsdorf, wo die Mini-Show, denn sie dauerte nicht länger als zwanzig Minuten, steigen sollte, erschienen Menschen über Menschen. Damit hatte niemand gerechnet.

Die Sage hatte also ihre Kraft nicht verloren. Das war die Initialzündung für Dr. Wolfgang Bordel, von 1983 bis 2019 Intendant der Vorpommerschen Landesbühne. Er machte Vineta zur absoluten Chefsache und ebenso zu seiner persönlichen künstlerischen Passion.

Großes Fiasko bei der Premiere

Im Herbst 1996 war die Ostsee-Bühne in Zinnowitz als Spielstätte gefunden, im Winter und Frühjahr wurde sie umgebaut und am 14. Juni 1997 gab es mit „Vineta – die versunkene Stadt“ die erste Premiere, die fast zum Fiasko geworden wäre. Fast wäre aus der Sage für die Festspiele Realität geworden. Am Nachmittag des Premierenabends ging ein schweres Gewitter über Zinnowitz nieder: dicke Bäume knickten ab und Wasserströme flossen die Straßen entlang.

Auch die Theatertechnik und die Bühne wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nichts ging mehr. Ersatztechnik musste aus dem Stammhaus in Anklam herangefahren werden. Trotz aller Widrigkeiten ging Vineta in dieser Nacht theatralisch schön unter – und gut 1000 Zuschauer feierten die Premiere der ersten Vineta-Festspiele.

Im 25. Jahr heißt die Episode „Vineta-Traum ohne Wirklichkeit“ – bis 3. September, jeweils montags, mittwochs, freitags, 19.30 Uhr Ostsee-Bühne Zinnowitz. Karten unter 03971/2688800

Von Martina Krüger