In der Nacht zum 31. Juli wurden schlafende Mieter von Trassenheide auf der Insel Usedom von Einbrechern heimgesucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Einbrecher dringen in Trassenheide auf Usedom ins Haus ein – während die Mieter schlafen

Polizeieinsatz - Einbrecher dringen in Trassenheide auf Usedom ins Haus ein – während die Mieter schlafen

Polizeieinsatz - Einbrecher dringen in Trassenheide auf Usedom ins Haus ein – während die Mieter schlafen