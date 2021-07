Einbrecher dringen in Trassenheide ins Haus ein – die Mieter schlafen

Trassenheide

In der Nacht von Freitag zu Samstag drangen unbekannte Täter in Trassenheide durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür in eine dauerhaft angemietete Wohnung einer Doppelhaushälfte ein. Dort entwendeten die Täter – während die Mieter in den oberen Räumlichkeiten nächtigten – diverse Wertsachen und einen vierstelligen Bargeldbetrag. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf 0383789/279224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von OZ