Ahlbeck

Am Montagmorgen 6 Uhr meldete das BSW-Hotel Ahlbeck der Polizei in Heringsdorf einen Einbruch: Unbekannte hatten sich in der Nacht von Sonntag zu Montag gewaltsam Zutritt in das Hotel verschafft. Neben mehreren Schlüsseln wurden zwei Sammlermünzen entwendet. Insgesamt ist ein Schaden von etwa 5000 Euro entstanden. Der Kriminaldauerdienst war bereits vor Ort und hat Spuren gesichert.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte im Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378 279-224 oder wenden sich an die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de bzw. an jede andere Polizeidienststelle.

Von Cornelia Meerkatz