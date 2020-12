Zinnowitz

Unbekannte sind im Ostseebad Zinnowitz in der Zeit von Heiligabend 12 Uhr bis zum Montag, den 28. Dezember, 8 Uhr in das KiK-Bekleidungsgeschäft eingebrochen. Nach Aussage der Polizei drangen sie von hinten gewaltsam in das Gebäude ein und durchwühlten alles. Welche Waren in welchen Wert in der Filiale gestohlen wurden, konnte noch nicht genau festgestellt werden, die Ermittlungen laufen dazu.

Die Kriminalpolizei war vor Ort und konnte Spuren sichern. diese würden nun ausgewertet, teilte Polizeisprecher André Krosse mit. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt jede Polizeidienststelle auf der Insel Usedom oder in Wolgast entgegen.

Von Cornelia Meerkatz