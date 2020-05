Einbruch in Anklamer Hundesport-Vereinsheim: Täter gefasst

Anklam

In ein Vereinshaus eines Hundesportvereins im Gellendiner Weg in Anklam ist am Dienstagmittag eingebrochen worden. Der Polizei zufolge gab es einen beträchtlichen Schaden an der Einrichtung. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar.

Der Summe der Beschädigungen wird auf circa 200 Euro geschätzt. Bei der Durchsuchung des Vereinsheims stellten die Beamten einen 38-Jährigen fest, der Verletzungen aufwies, die auf die Tat hindeuten. Gegen den Täter wurde Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Er wurde in eine Betreuungseinrichtung entlassen.

Von OZ